Oberá vivió el regreso soñado: 65 karting corrieron y hubo grandes competencias

Y un día volvieron…sí, el Campeonato Misionero de Karting en Pista que fiscaliza la FeMAD volvió a las competencias tras más de 365 días sin actividad deportiva oficial, los fierros tuvieron acción en el Kartódromo Ciudad de Oberá este domingo con 65 pilotos presentes. La categoría Escuela dio la nota al tener por primera vez 12 doce pilotitos desde los 6 años, fue emocionante lo hecho por los más peques. El triunfo correspondió a Felipe Morgenstern, aunque todos los chicos se llevaron su premio. Las demás victorias, Bautista Bustos (4T Estándar), Alan Bohn (4T Senior), Alicia Graeff (Copa Damas), Renato Longarzo (Escuela 110cc) y Martin Jaskulki (10 HP).

El evento deportivo organizado por el Automóvil Club Oberá (ACO) y fiscalizado por la FeMAD se dio bajo las normas de protocolo Covid 19. La próxima fecha, el 11 de abril en el Kartódromo Juan Jambrina-Miguel Pastori del autódromo Rosamonte de Posadas

El desarrollo de las competencias

Tras un pequeño precalentamiento de motores, pasaron las clasificaciones y las series, llegaron las carreras finales. Se pudo vivir vía streaming, transmisión oficial de la FeMAD (NITRO PRODUCCIONES).

La primera final se dio con la categoría Escuela que fue récord en la apertura de competencias. Además los chicos se mostraron competitivos tras los intensos entrenamientos en tiempo de cuarentena. El ganador fue Felipe Morgenstern quien dominó la categoría de los peques, pero perseguido de un entretenido pelotón de los 12 pilotines con Felipe Gonazalez, Gritti, Francisco Morgenstern, Lau Gritti, Silvero, Von Steiger, Panasiuk, Rios Gottschalk, Rogaczewski en las primeras vueltas. Sin embargo todos dieron lo suyo, cambiando en cada sector las posiciones. Adelante en las posiciones término Felipe Morgenstern, segundo fue Felipe Gonazalez, lo siguieron Juan Bautista Silvero, Francisco Morgenstern, Mateo Panasiuk, Giancarlo Rios Gottchalck, Thiago Schlesinger, Tadeo Rogaczewsli, Joaquin Quirelli, Lautaro Gritti, Lautaro Von Steiger y Luccio Sartori.

En la categoría 110cc Renato Longarzo Skanata (Mantilla Team) que pudo escaparse en la punta Santino Dolce (Ituzaingó) la lucha de las posiciones se dio entre este último y Ian Hummel (DRS Competición) que tuvo una nutrida cantidad de pilotos en pista nuevamente como el año pasado en un muy buen espectáculo. Con ocho participantes, Renato se llevó la victoria y terminó segundo Dolce y tercero Ian Hummel (DRS Competición).

En la Copa Damas, las posiciones encabezó de principio a fin Alicia Graeff, la oriunda de Eldorado fue contundente con un kart que se despegó de sus perseguidoras. En la segunda posición, la pelea entre Mariela Droszinski, Fiore Santamaría, Melissa Barrios. Con el transcurso de las vueltas avanzó Loreley Alegre (Facundo Racing) hacia los primeros lugares, mientras que Graeff con comodidad hacia el final de las posiciones.

Victoria de Graeff, sólida la oriunda de Eldorado segunda finalizó Mariela Droszinski y tercera Fiorella Santamaría en pista. Pero luego de la revisión técnica, el kart de Santamaría fue excluido y quedó tercera, Loreley Alegre.

En 10HP, Julio Alberto Da Silva demostró su potencial en este trazado, no extraño la competencia y en cada sector sacó la diferencia necesaria. En una categoría que el posadeño se impuso, dejó segundo a Claudio Chejovick en su estreno y tercero, el oriundo de Leandro N. Alem, Manuel Friedrich. Pero luego de la revisación técnica también hubo cambios en esta categoría, porque Da Silva no pasó la técnica y fue excluido, la victoria que dó para Claudio Chejovick.

En la categoría Máster 200cc, ganó por primera vez, Santiago Prates, un apellido histórico del automovilismo marcó el festejo en la categoría por primera vez. El segundo fue Juan Finten y tercero el obereño Cristian Fleck

La categoría 4T Senior, el campeón Alan Bhon (DRS Competición) no dejó dudas y se llevó todos los puntos. En la carrera final, administró bien su karting, porque aunque no pudo escaparse de Ricardo Liesenfield siempre estuvo adelante, este último, el “Chini” lo buscó pero el de Cerro Azul se defendió bien para quedarse con la victoria de una categoría siempre competitiva del Campeonato Misionero de Karting en Pista.

Así, primero fue para el campeón Bohn segundo para Chino Liesienfield (Kran Competición) que sumó puntos importantes, y tercero, entre los mejores finalizó Yonatan Lukoski (DyL Competición).

La Estándar, siempre la numerosa

El plato fuerte del día terminó con la categoría 4T Estándar, la siempre numerosa categoría no fue menos en el inicio de las competencias oficiales con un Bautista Bustos (Bustos Team/KranCom), Ayrton Bose (Bose Competición) y Mauricio De Lima (Kran Competición) que picaron en punta, aunque Bustos fue quien marcó la diferencia y dejó la lucha por el segundo puesto. La extensa grilla daba cuenta de un pelotón competitivo de esta categoría.

Sobre el final, el piloto de San Ignacio Ayrton Bose recortó distancia con respecto al líder pero le quedaba poco aunque era difícil y también pensaba en el excelente resultado, el mejor en la categoría para el hijo del legendario Roberto. Del mismo modo, Fernando Steffen escaló al tercer puesto en una muy buena actuación para el de Puerto Rico.

La última vuelta llegó para el “Bauti” Bustos encaminó su victoria y dejó bien en claro sus pretensiones desde este inicio de campeonato con los primeros puntos en esta gran categoría del Misionero Karting. Fue segundo Ayrton Bose dejando bien arriba con su mejor logro desde su inicio en la especialidad y tercero, Fernando Steffen (Puerto Rico Bogado Team). Los dos últimos lograron sus mejores resultados en la 4T Estándar.

Final Escuela a 10vtas

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 14 March 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km3 (01:16.960)54.028 km/hFelipe Morgensten

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 50 Felipe Morgensten 13:03.797 0.000 10 1:16.960 3 54.028 km/h

2 93 Felipe Gonzales 13:29.291 25.494 10 1:17.822 2 53.43 km/h

3 5 Juan Bautista Silvero 13:30.233 26.436 10 1:17.990 3 53.315 km/h

4 12 Francisco Morgensten 13:40.763 36.966 10 1:18.138 3 53.214 km/h

5 6 Mateo Ivan Panasiuk 14:04.183 1:00.386 10 1:18.160 10 53.199 km/h

6 3 Giancarlo Rios Gottschalk 14:10.850 1:07.053 10 1:18.702 10 52.832 km/h

7 27 Thiago Schlesinger 14:13.570 1:09.773 10 1:21.858 4 50.795 km/h

8 14 Tadeo Pablo Rogaczewski 13:34.826 1 lap 9 1:27.401 9 47.574 km/h

9 51 Nestor Joaquin Quirelli 14:00.943 1 lap 9 1:28.721 2 46.866 km/h

10 8 Lautaro Nicolas Gritti 10:50.365 2 laps 8 1:18.541 3 52.941 km/h

11 33 Lautaro Vonsteiger 10:51.273 2 laps 8 1:19.615 2 52.226 km/h

12 4 Lucio Sebastian Sartori 13:04.657 3 laps 7 1:46.575 4 39.015 km/h

Home 1º Fecha Campeonato Misionero de Karting 110cc – Final 110 a 10vtas

Print

Final 110 a 10vtas

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 14 March 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km5 (01:08.563)60.645 km/hRenato Longarzo Skanata

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 302 Renato Longarzo Skanata 11:34.722 0.000 10 1:08.563 5 60.645 km/h

2 301 Santino Dolce 11:47.201 12.479 10 1:08.995 5 60.265 km/h

3 310 Ian Hummel 11:50.342 15.620 10 1:10.407 6 59.057 km/h

4 306 Tomas Alcaraz 12:07.061 32.339 10 1:12.245 4 57.554 km/h

5 318 Valentino Gorostiague 12:17.613 42.891 10 1:12.912 4 57.028 km/h

6 341 Maitena Bustos 12:24.798 50.076 10 1:11.765 3 57.939 km/h

7 307 Pablo Plocher 11:47.154 1 lap 9 1:11.759 2 57.944 km/h

8 309 Griselda Ailen Da Silva 12:15.507 2 laps 8 1:21.719 3 50.882 km/h

Final Copa Dama a 10 vtas

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 14 March 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km2 (01:08.427)60.765 km/hAlicia Graef

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 108 Alicia Graef 11:35.495 0.000 10 1:08.427 2 60.765 km/h

2 119 Mariel Alejandra Drozinsky 11:46.074 10.579 10 1:09.801 4 59.569 km/h

3 106 Loreley Alegre 11:50.938 15.443 10 1:10.167 8 59.259 km/h

4 103 Melisa Barrios 11:51.013 15.518 10 1:08.969 2 60.288 km/h

5 105 Milagros Finten 12:12.955 37.460 10 1:11.934 2 57.803 km/h

Exclusión por válvula de escape técnica 104 Fiorella Santamaria 11:48.315 12.820 10 1:10.169 10 59.257 km/h

Final 200 Master a 12 Vtas

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 14 March 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km2 (01:05.734)63.255 km/hSantiago Prates

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 512 Santiago Prates 13:25.318 0.000 12 1:05.734 2 63.255 km/h

2 501 Juan Finten 13:32.102 6.784 12 1:06.399 2 62.621 km/h

3 555 Cristian Fleck 13:44.479 19.161 12 1:07.088 3 61.978 km/h

4 538 Orlando Bartel 13:49.761 24.443 12 1:08.131 2 61.029 km/h

5 586 Diego Bogado 13:59.486 34.168 12 1:07.160 3 61.912 km/h

Final 4T Senior a 12 Vtas

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 14 March 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km5 (01:05.912)63.084 km/hAlan Bhon

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 401 Alan Bhon 13:24.718 0.000 12 1:05.912 5 63.084 km/h

2 444 Ricardo Liesenfeld 13:30.065 5.347 12 1:06.359 5 62.659 km/h

3 460 Yonatan Lukoski 13:32.192 7.474 12 1:06.908 3 62.145 km/h

4 425 Christian Sartori 13:37.252 12.534 12 1:06.549 4 62.48 km/h

5 414 Robetino Lukoski 13:41.567 16.849 12 1:07.066 3 61.999 km/h

6 427 Javier Mucci 13:41.962 17.244 12 1:07.542 12 61.562 km/h

7 404 Matias Witzke 13:47.111 22.393 12 1:07.684 3 61.433 km/h

8 418 Adrian Urquia 14:24.397 59.679 12 1:10.920 5 58.629 km/h

9 441 Damian De Lima 10:06.658 4 laps 8 1:07.238 2 61.84 km/h

Home 1º Fecha Campeonato Misionero de Karting 4T Estandar – Final 4T Estandar a 16 Vtas

Print

Final 4T Estandar a 16 Vtas

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 14 March 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km4 (01:07.361)61.727 km/hFernando Steffen

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 651 Bautista Bustos 18:13.563 0.000 16 1:07.829 3 61.301 km/h

2 611 Ayrton Max Bose 18:16.306 2.743 16 1:07.627 3 61.484 km/h

3 658 Fernando Steffen 18:24.195 10.632 16 1:07.361 4 61.727 km/h

4 604 Adriano Lukoski 18:30.845 17.282 16 1:08.101 4 61.056 km/h

5 650 Fernando Ledezma 18:35.209 21.646 16 1:08.506 6 60.695 km/h

6 687 Cesar Alejandro Gomez 18:54.724 41.161 16 1:09.355 7 59.952 km/h

7 621 Luis Augusto Ramirez 18:59.114 45.551 16 1:10.289 3 59.156 km/h

8 626 Nicolas Perez 18:59.970 46.407 16 1:10.563 3 58.926 km/h

9 618 Matias Andino 19:20.657 1:07.094 16 1:09.692 10 59.663 km/h

10 641 Mauricio De Lima 19:24.215 1:10.652 16 1:07.767 4 61.357 km/h

11 637 Alejandro Morales 14:57.737 4 laps 12 1:11.726 2 57.971 km/h

12 663 Hector Joaquin Alenka 10:33.548 8 laps 8 1:15.736 3 54.901 km/h

13 602 Damian De Lima 3:33.621 13 laps 3 1:08.278 3 60.898 km/h

14 678 Ezequiel Alegre 0.000 0.000 – 0.000 – –

AR-CP