Franco Radziunas, la nueva joya argentina del surf

Con apenas 18 años, el marplatense Franco Radziunas consiguió el último fin de semana la primera victoria en la categoría Open en su debut en el circuito argentino de surf, para ratificar que es el surfista más interesante de la nueva camada de jóvenes que tiene la Argentina.

El marplatense, figura en ciernes del mejor team del país (Quiksilver Argentina), se impuso en la primera fecha del circuito nacional, como local en la playa de Luna Roja. “Mi viejo nunca me presionó, sólo me presentó el deporte… A mí siempre me gustó el agua y, cuando conocí el surf, me cautivó. He visto filmaciones y me ha contado papá sobre cómo me metía con la tabla desde muy pequeño. Recuerdo un día buenazo en el Yatch, con muchos surfistas en el agua, cuando me ubicó en el pico, contra las piedras. Yo tendría nueve años y me hizo agarrar una de las olas más grandes. Y de las mejores de mi vida. En ese momento experimenté algo muy especial, como que estaba en Disney y sentí la desesperación por volver a vivir nuevamente esa sensación. También se convirtió en un plan habitual con mi papá. En vez de jugar en casa, nos íbamos a surfear. Y hoy eso se extendió a toda la familia. En verano, a veces, nos metemos los cinco, con mi mamá (Viri) y mis hermanas (Ema, de 14, y Maia, de 11)”, contó el joven deportista.

“Había perdido dos finales que había disputado, justamente ambas en La Paloma, y ahora me saqué la espina ganando por primera vez. Una emoción muy especial que me llena de confianza”, explica Radziunas, quien en la definición superó a Tomás López Moreno y es parte de un team que arrasó nuevamente en la primera fecha, con triunfos de Thiago Passeri en M12 y M14 y Simón Siri en M10. Cocó Cianciarulo fue segunda en Open y M18.

“Creo que con esta ansiada victoria superé una barrera. Pude concentrarme en lo mío, dejando que fluya mi surfing y sin pensar que podía perder otra final”, completó, quien ha sorprendido con su progresión en los últimos tres años.

A diferencia de otros surfistas, que cuestionan la competencia o al menos no la prefieren, Radziunas se siente como pez en el agua en ese ámbito, porque asegura que sigue disfrutando del surf como un amateur, pero que más aún le gusta competir y ganar. “Eso viene con mi personalidad. Siento que ya me puedo codear con los mejores, que le puedo ganar a cualquiera”, admitió.

Radziunas sabe que, para dar otro salto de calidad, deberá irse más al exterior. “Todavía está todo muy en el aire de cómo y cuándo seguirán los circuitos, pero es mi idea, medirme más afuera, con los mejores”, explicó. Mirando hacia adentro y sin meterse presión, pese a que no son pocos quienes creen que es el próximo gran surfista argentino: “No pienso en eso, me suma presión. Voy despacio, todo a su tiempo”, cerró.

Fuente: Telefe Noticias

DA-CP