El martes comienzan las clases en Misiones con barbijo, ventilación y distanciamiento social obligatorios

En nuestra provincia el próximo martes comenzarán las clases y como ya se sabe, todo se hará de acuerdo a los protocolos epidemiológicos y de formatos escolares que se definieron hace algunas semanas. Presencialidad de alumnos, no presencialidad y sistemas que combinen ambas, serán las claves del regreso, además de las recomendaciones para evitar contagios de Covid en las escuelas.

En diálogo con Misiones Online y Radio Libertad, la subsecretaria de educación de Misiones, la profesora Cielo Linares, explicó que este comienzo estará marcado por la focalización en las conductas de cuidados epidemiológicos y sanitarios que se debatieron en el Comité Científico, en concordancia con lo que Nación planteaba, que no es otra cosa que distanciamiento social de metro y medio dentro de aula, barbijo obligatorio y ventilación del salón, cuestiones que no son nuevas, porque durante toda la pandemia y en todos los sitios se viene aplicando. “Esos son los principios básicos e innegociables sobre los cuales cada escuela organizó sus propios protocolos”.

Por otra parte está el formato escolar. Este año habrá presencialidad, no presencialidad y la combinación de las dos. En el sistema no presencial estará lo virtual como herramienta o lo analógico, ahí se le pide a los docentes que vuelvan sobre el “qué” hay que enseñar este año, sabiendo que hay aprendizajes que recuperar del año pasado, por lo que ellos tendrán que definir cuales contenidos si deben enseñar en lo presencial, y cuales pueden trabajarse en las casas de manera autónoma, o colaborativa entre los compañeros de clase. También habrá cursos que puedan tener 100% por ciento de presencialidad por tener pocos estudiantes dentro del aula, lo que permite que puedan estar todos los días, cumpliendo el protocolo.

Los funcionamientos de estas modalidades serán analizados en dos o tres meses y si resultan, se seguiría así. Pero si no, se producirán algunos ajustes, aclaró Linares.

Libreta abierta

El concepto no es nuevo, es algo que viene ya desde el 2009. Ya en aquel año el Consejo Federal de Educación le dijo a la secundaria que la evaluación debía ser formativa. Mientras que en educación primaria está la resolución del 2011. “Lo que se pone en juego es la idea de la evaluación, calificación y promoción. que la escuela acredita saberes estamos todos de acuerdo, que esos saberes son necesarios, ya lo dice la ley. Nosotros lo que dijimos en 2020 en consonancia con el Concejo Federal, es que el año pasado al no estar las condiciones de escolarización como las conocíamos, lo que teníamos que hacer es pensar alternativas, como por ejemplo que no haya calificaciones numéricas. En ese momento hubo gente que dijo erróneamente que todos pasarían automáticamente. Sin embargo, lo que se busca es que los docentes tengan tiempo real para dar cuenta de qué aprendizajes efectivamente tuvieron los chicos y cuales había que retomar y reforzar este año. La libreta abierta es un proceso de revinculación, que va a durar todo este año. Lo que se plantea es la unidad pedagógica, que hace referencia a que lo que no se pudo aprender como contenido el año pasado, se pueda seguir viendo y recuperando durante la continuidad del ciclo en el que está el alumno. Entonces no es que se le regala nada a nadie, lo que se quiere es que todos los chicos estén en la escuela, vuelvan sobre los aprendizajes que si pudieron hacer y a fin de año si se define quienes pasan/promocionan al siguiente curso/grado o deben realizarlo de nuevo”.

