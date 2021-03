“Las escuelas técnicas están en condiciones de volver a las clases presenciales”,, dijo el secretario de AMET

Carlos Castro, secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica en Misiones (AMET) habló sobre el comienzo de las clases que tendrá lugar el próximo martes 9 de marzo y aseguró que las escuelas técnicas están en condiciones de retomar la presencialidad.

El secretario señaló que desde la educación técnica vienen trabajando desde el año pasado para la vuelta a la presencialidad, esto a raíz del déficit que tuvo la enseñanza en cuanto a la falta de prácticas.

En ese sentido recordó que durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus las escuelas técnicas estuvieron abiertas, allí se elaboraron elementos de protección para el personal de seguridad y de la salud, incluso algunas escuelas realizaron reparaciones para los hospitales. Asimismo, indicó que en la escuela de Puerto Rico fabricaron alcohol en gel para proveer a instituciones de la localidad y de la zona.

“Hubo pequeñas experiencias que no fueron pilotos porque no se tomaron como eso, pero hubo personal docente y directivos trabajando en las instituciones y posteriormente estuvo la finalización de los sextos años y los actos de colación”, contó Castro en FM Express, en referencia a las actividades que realizaron en las escuelas técnicas.

Por otro lado, manifestó que existe una necesidad de un “reencuentro entre pares”, es por ello que consideró que la vuelta a la presencialidad es algo muy esperado por todos, tanto por los alumnos, como por las familias.

No obstante, hizo hincapié en que se deben tomar todos los recaudos para cumplir con los protocolos. Además, sostuvo que sumado a las actividades del año pasado continuaron en el mes de enero.

“Estuvo el ministro de Educación, Nicolas Trotta, y en esa oportunidad se comprometieron al regreso de clases seguro, y ya en esas reuniones, con el relevamiento del año pasado conociendo la problemática de algunas instituciones, en el caso de la educación técnica debo decir que hay un porcentaje que sí está en condiciones”, aseguró Castro.

El gremialista sostuvo que la educación técnica tiene la particularidad de que se realizan talleres, que contribuyen a la formación para trabajar, donde hay docentes profesionales para cada área específica y que continuaron trabajando durante la pandemia.

“Estamos hablando de chicos de quinto año que tienen la necesidad de inserción, que es una realidad muy distinta a la de los primeros años que ahí si se va a implicar un trabajo responsable con muchas horas de diseños” detalló. Además, aclaró que se debe armar una realidad de cada institución ya que cada una es diferente.

Protocolos para la vuelta a clases

El Comité Científico de Misiones definió el protocolo que utilizará el sistema educativo para el inicio del ciclo lectivo 2021. Los cursos se dividirán en grupos: mientras algunos asistirán, los otros seguirán en modo virtual, aunque siempre dependerá del contexto de cada escuela y su matrícula.

La presencialidad no será obligatoria, al menos por los primeros 90 días. Si llegara a aparecer un caso positivo, se cerrará el curso, pero no se suspenderá la asistencia de todo el establecimiento, entre otras medidas.

Misiones utilizará un sistema bimodal para el inicio del ciclo lectivo 2021, establecido para el próximo 9 de marzo, por lo que los alumnos podrán asistir presencialmente y continuar con la modalidad virtual como desde el año pasado, cuando la pandemia por el coronavirus obligó al gobierno provincial a suspender el dictado de clases.

“Nos pidió el gobernador Oscar Herrera Ahuad evaluar las condiciones de las escuelas en cada lugar, no tener un protocolo genérico de aplicación general, sino tomar en cuenta, por ejemplo, que hay escuelas que están en algún lugar donde no hay casos, por lo tanto, no tienen sentido algunas medidas que sí podrían tener acá en Posadas”, explicó el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia, Miguel Sedoff tras la definición de los protocolos.

