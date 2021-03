El Soberbio superó los 100 casos positivos de Covid-19 y preocupa la situación de ciudades vecinas de Brasil

El intendente de El Soberbio, Roque Soboczinski, manifestó su preocupación por la situación sanitaria compleja que vive Brasil a raíz de la segunda ola de coronavirus, esto se debe al límite entre el vecino país y la localidad y la posibilidad de que la cepa amazónica se traslade a la provincia y continúen aumentando los casos positivos, agravados por la nueva variante.

Roque Soboczinski – FM Express

Si bien las fronteras están cerradas, el alcalde señaló que la preocupación radica en los pasos ilegales hacia Brasil. Actualmente, según comentó, hay un foco importante de infectados de coronavirus tanto en El Soberbio como en las localidades aledañas, llegando a registrar hasta 8 contagios diarios.



En ese sentido Soboczinski aseguró que la situación se viene agravando, principalmente por la aparición de la nueva cepa amazónica que está proliferando en todo Brasil y que como consecuencia está provocando el colapso del sistema sanitario.

“Es una situación complicada, donde seguramente si se da esto que es una cepa un poco más mortal que la que estaba circulando, nos deja en una situación muy grave”, aseveró el alcalde ante la posibilidad de que esta nueva variante del coronavirus atraviese la frontera y se instale en la provincia.

El municipio de El Soberbio actualmente ya superó los 100 casos positivos de Covid-19, con alrededor de 30 casos activos, de acuerdo a los datos brindados por Soboczinski que responden a las cuentas locales que se realizan mediante un sondeo entre los casos que pasan por el Ministerio de Salud Pública y también los que van al sistema privado de análisis clínico.

Actualmente hay alrededor de 30 pasos clandestinos ubicados en esa zona, esta situación complica todas las acciones que se puedan realizar para contener los contagios, sobre esto, el intendente indicó que la amplitud fronteriza (100 kilómetros) es un tema muy debatido con las autoridades provinciales.

En esa misma línea, señaló que a pesar de que la actividad fronteriza sigue en marcha, hay mucho más control por parte de la Prefectura, la Gendarmería y la Policía de Misiones, que están constantemente realizando acciones para controlar los límites con el vecino país.

El Soberbio, frontera y riesgo

Soboczinski explicó que la localidad limita con cuatro municipios entre ellos Esperança do Sul, Tiradentes do Sul y Crissiumal. Varios de estos municipios superaron hace meses los 2 mil infectados de coronavirus. “Ahora con esta cepa que dicen que reinfecta a las personas, tenemos una sensación de incerteza y probabilidades no muy alentadoras para nuestra frontera”, manifestó.

Por otro lado, sostuvo que todo la situación brasileña y las consecuencias que puede traer a la localidad de El Soberbio, es tratada en el Comité de Crisis y esto se transfiere a la mesa provincial para lograr crear lineamientos que sean efectivos respecto a los pasos que se van a tomar.

Asimismo, afirmó que muchos de los contagios que van surgiendo responden a aquellos jóvenes que son asintomáticos y que transitan la enfermedad sin notificar a Salud Pública, dejando un rastro de más contagios, además advirtió que la población le “perdió miedo” a la enfermedad.

Consultado sobre el origen de los casos que se registraron en El Soberbio dijo “se puede decir que hay circulación comunitaria en el municipio, hace un par de semanas”. En ese sentido contó que el municipio en conjunto con Acción Social está socorriendo a algunas familias que quedaron aisladas, acercándoles alimentos y otros productos necesarios.

Finalmente, Soboczinski pidió a todos los vecinos que ante cualquier síntoma opte por aislarse en su casa, de esta manera podrán combatir y disminuir la creciente cantidad de contagios que registran.

