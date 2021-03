A los 68 años, murió el humorista Carlos Sánchez 

El reconocido comediante falleció a los 68 años tras una extensa lucha contra el cáncer.

Carlos Sánchez, reconocido humorista, murió este martes a los 68 años. Se encontraba internado en el Sanatorio Otamendi, donde le practicaban cuidados paliativos tras un extenso tratamiento contra un cáncer de riñón con metástasis que le habían diagnosticado en el 2010.

«Mi mujer y el doctor me obligaron a hacerme un chequeo. Yo nunca en mi vida me había hecho uno y me encontraron un tumor en el riñón. A los 12 días estaba internado sacándomelo. Ocho meses después me hice otro chequeo y no me dio absolutamente nada, porque el tumor estaba encapsulado y estaba todo bien», había comentado el comediante sobre su diagnóstico.

Sin embargo, tiempo después los médicos le informaron que el cáncer había hecho metástasis en el hígado, páncreas, costillas y la cadera.

«Estuve con medicación vía oral y todo lo jodido que tenía se curó, pero el único que es resistente a la quimioterapia es un tumor que tengo en la cadera. No se puede operar porque si tocan el nervio ciático me queda la pata estúpida. Entonces, me cambiaron a quimioterapia por vena», había explicado a Teleshow en septiembre de 2019, sin nunca dejar de lado su humor.

Oriundo de Bahía Blanca, Carlos Sánchez había dado sus primeros pasos desde muy joven como cantante. Su debut fue en el Festival Provincial de Buenos Aires y años después representó a Argentina en el Festival de Trujillo, Perú.

En Buenos Aires, su éxito vino de la mano de su familia, quienes lo llevaron engañado a un pub del barrio porteño de San Telmo y con una guitarra mostró sus dotes en el escenario.

Luego llegarían las temporadas de radio en Pinamar junto a Juan Alberto Badía y el gran paso a la televisión de la mano de Juan Alberto Mateyko.

En televisión incursionó en programas como “ Moria Banana ” conducido por Moria Casán, “Videomatch ” con Marcelo Tinelli, “Cantando por un sueño ” conducido por José María Listorti y “Hola Susana ” con Susana Giménez.

A nivel local, realizó varias temporadas de teatro en Mar del Plata y Carlos Paz, y compartió escenario con grandes artistas como Juan Carlos Calabró, Raúl Lavié, María Marta Serra Lima, Moria Casán, Bicho Gómez, Anita Martínez, Fátima Flórez, Hernán Piquín y Waldo Navia.

En el exterior fue invitado en vario programas de la TV de Chile, Festival del Humor en Bogotá, Colombia, en Miami en el programa Petardos, y en el año 2002, hizo una gira por Barcelona, Andorra, y toda la costa de Cataluña.

