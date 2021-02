Vuelta a clases, la movilidad en monopatín la más elegida

¿Cuáles son los beneficios y por qué trasladarse en monopatín es una opción segura?

Durante el aislamiento, el uso de monopatín eléctrico creció exponencialmente al convertirse en un medio de transporte seguro y confiable, ya que se utiliza al aire libre, no se comparte y permite mantener la distancia con otros usuarios de la vía. Hoy, el regreso a las aulas, lo instala nuevamente como una alternativa de movilidad segura para que docentes, personal no docente y alumnos de secundaria mayores de 16 años puedan llegar a las escuelas sin necesidad de tomar un transporte público.

Por otro lado, el monopatín eléctrico presenta características únicas como fácil traslado y guardado, es liviano, evita el congestionamiento del tránsito, requiere de una baja inversión inicial y se carga fácilmente. Sus múltiples atributos lo convierten en una opción viable para una vuelta a clases de forma responsable y segura.

En esto contexto MAX YOU, marca líder en micromovilidad sustentable, comparte los beneficios que ofrece el uso del monopatín eléctrico:

– Ambientalmente saludable: no es contaminante, no emana ningún tipo de combustión y su batería, de larga duración, se desecha de manera segura.

– Favorece al tránsito: ocupa poco espacio y es compatible 100% con el transporte público.

– Baja inversión inicial y mantenimiento: en referencia a otro tipo de vehículos, en función de su vida útil y el mantenimiento que no requiere ninguna complejidad, lo convierten en una apuesta ideal y económica.

– Es saludable: si bien no pedaleamos, nos deja en contacto directo con el ambiente, sacándonos del habitáculo stressante del auto que muchas veces nos encierra en nuestro mundo.

– Tiene baja demanda física: inclusive menor a la demanda que requiere una bicicleta o una moto, ya sea al pedalear o al mantener el equilibrio.

– Es ágil: desde su encendido hasta el momento de esquivar un obstáculo, nos encontramos con un tipo de vehículo que realmente no ofrece dificultades para moverse en diversos entornos.

– Es rápido, pero no veloz: en las ciudades donde la congestión es muy común, el transporte eficiente es aquel que no genera problemas; sino que aporta una solución.

– Es práctico: de fácil traslado y guardado. No ocupa mucho espacio. También posee carga rápida y se puede enchufar en lugares con corriente a 220w.

– Es económico: se enchufa en casa, colegio, oficina, facultad o el café; y luego, se sigue usando.

– Es liviano: el peso promedio es de 13 kg y eso lo convierte en 100% transportable; inclusive existen bolsos de transporte específicos para varios modelos de VMP.

“Realizar traslados de forma individual dejó de ser una cuestión de confort y se convirtió en una necesidad con la llegada del Covid – 19. Hoy, los monopatines eléctricos, son un medio de transporte accesible para todo tipo de usuarios, ofrecen una garantía contra el contagio”, comenta explica Martín Maestrojuan, director comercial de MAX YOU.

“Desde MAX YOU creemos que es una buena elección utilizar el monopatín eléctrico para el regreso a clases, ya que es un vehículo personal, no se comparte, permite llegar con agilidad a cualquier punto y además, por su forma de plegado, no necesita espacios de estacionamientos ni grandes armarios”, agrega.

Cabe recordar que para conducir un monopatín eléctrico hay que ser mayor de 16 años, utilizar casco y no llevar acompañantes. Además, no se debe circular a más de 25 km/h por calles, avenidas y zonas del entramado urbano autorizadas, tampoco se debe circular por veredas, zonas exclusivas para peatones, rutas, autopistas o semi autopistas.

P.E.--CP