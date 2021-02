Posadas: “El monopatín vino para quedarse”, contaron los usuarios del vehículo eléctrico

En la tarde del sábado, poco después de las 18 horas, llegaron a la rotonda de la esquina Avenida Mitre y Costanera los primeros participantes de la convocatoria de los amantes del monopatín. El tiempo no acompañó y la primera reunión se realizó con pocos usuarios.

Debido a los constantes aumentos de combustible, los monopatines eléctricos ganan terreno en el país y Misiones no es la excepción. Actualmente hay más de 40 usuarios que utilizan el monopatín como medio de transporte.

En Misiones existe un grupo que se llama “Club Misioneros sin Piston” y es una “tribu” nueva que sirve para orientar a los nuevos usuarios de monopatín. En total, según estiman, hay más de 40 scooter funcionando por la capital provincial.

Según contaron, el grupo es de personas que no se conocían pero que se conocieron andando por la ciudad y luego intercambiaron número para intercambiar herramientas o consultas referidas al medio de transporte.

“Comencé a agrupar a la gente que tenía monopatín y armamos el grupo. Hoy es la primera juntada pero estamos acá para mostrar este tipo de vehículo por la costanera”, sostuvo Guido Krieger, organizador Club misioneros sin pistón.

Además, dentro de los beneficios que tiene el uso del monopatín es que no pagan seguro, estacionamiento, no sufren las subas de combustible y son muy prácticos. Según señalaron, no tienen problemas de tránsito con los demás conductores.

“Hoy está de moda, pero ya demostró a nivel mundial que es algo que viene para quedarse, es furor todo el mundo lo utiliza”, cerró Guido Krieger, organizador de la juntada.

AR-EP