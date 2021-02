El rugby de Misiones se ilusiona con disputar un torneo provincial 

En contexto de pandemia mundial, todos los deportes se vieron obligados a parar, en Misiones, al igual que muchas actividades, el Rugby no pudo competir en todo el 2020. Para este año, los dirigentes de los distintos clubes intentarán jugar un torneo provincial para que la ovalada vuelva a tener rodaje. “Les acercamos las propuestas a nuestras autoridades para encontrar la manera que se pueda volver a jugar a lo largo de toda la provincia”, mencionaron desde la URuMi.

La intención es que la situación epidemiológica mejore en la tierra colorada y que en Misiones se pueda realizar algún torneo provincial para que los jugadores puedan tener acción luego de casi un año.

“Las actividades del año pasado fueron los entrenamientos, permitidas por los ministerios de salud de la Provincia y la ciudad. Comenzaron con grupos de personas reducidas, después se logró hacerlo en grupos de a 7 y después sí se pudieron llevar a cabo entrenamientos normales”, recordó Miguel Ojeda, vicepresidente de la Unión de Rugby de Misiones.

Además, el dirigente contó que los entrenamientos en las canchas de rugby el año pasado eran “entrenamientos físicos pero sin contacto y, ya en una etapa más avanzada, aproximadamente en septiembre, se pudieron hacer partidos amistosos en los entrenamientos”, dijo Ojeda en diálogo con 120 Minutos Express.

Seguidamente, durante la entrevista radial, el dirigente de la Unión de Rugby de Misiones acotó que mientras no podían entrenar, se realizaron capacitaciones virtuales para así fortalecer los conocimientos de los Directores Deportivos de los clubes. “Se les pidió a cada uno que designen a una persona que tenga la capacidad de recibir información, de capacitarse y a su vez poder transmitir a todos los demás entrenadores, esto se hizo a través de nuestro centro de rugby a cargo de Claudio Cadena y la profe Tamara, todo de manera virtual”, expresó.

Días atrás, se conocieron nuevas medidas sanitarias para realizar actividades deportivas respetando los protocolos para evitar contagios de coronavirus. En ese marco, se estableció una cantidad máxima de nueve jugadores por equipo, sin superar un máximo de dieciocho jugadores por turno en total.

Por el momento, todavía no se permitirán suplentes y los torneos, campeonatos, eventos y encuentros, aún no estarán permitidos. Al respecto, Ojeda aclaró “el protocolo vigente para entrenamientos establece que el tercer tiempo ya no se da. Cada jugador ingresa con sus propios elementos de higiene, con su propio alcohol en gel, hay un circuito de ingreso y uno de egreso, se busca que estén solamente el tiempo que dura el entrenamiento y después se retiran del club”, dijo.

Y añadió que “se tiene la nómina de qué jugador viene, en qué día, qué horario, se buscan establecer burbujas de entrenamiento dentro de cada categoría”.

Por otro lado, confiando que los contagios disminuyan, Miguel Ojeda sentenció “estamos trabajando y actuamos con otras disciplinas, ya que ninguna pudo volver a las competencias oficiales todavía, estamos todos con la modalidad de los entrenamientos”, sostuvo.

Al respecto de las ideas que barajan para comenzar a competir, el dirigente cerró diciendo “trabajamos en un protocolo superador que nos permita volver a disputar un torneo provincial de rugby. Les acercamos las propuestas a nuestras autoridades para encontrar la manera que se pueda volver a jugar a lo largo de toda la provincia. Tenemos buenas expectativas y esperamos que pronto se pueda retornar”, concluyó el Miguel Ojeda, vicepresidente de la Unión de Rugby de Misiones.

AR-EP