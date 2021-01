Rugby: el posadeño Martín Bogado firmará su primer contrato profesional para el Lions Olimpia y disputará la Superliga Americana 

El 2021 comenzó con muchas ilusiones y objetivos para el posadeño Martín Bogado, es que, en los próximos días firmará su primer contrato profesional y defenderá los colores del Lions Olimpia de Paraguay para disputar el torneo Súper Liga Argentina de Rugby.

El oriundo de Posadas está en la mira de la franquicia paraguaya para disputar el certamen Súper Liga Americana de Rugby que se disputará a partir de marzo. De esta manera, Bogado firmaría su primer contrato profesional que sería por cuatro meses. “Estoy contento, era lo que estaba buscando desde el año pasado. Quería un club para hacer algo profesional y salir un poco del amateurismo”, señaló Martín.

Actualmente, el wing del Rugby Jockey Club Córdoba se encuentra en la ciudad de Posadas, pero en los próximos días se sumará a la pretemporada del elenco cordobés. Y para mediados de febrero viajará a Asunción para firmar su contrato y concentrar con sus nuevos compañeros.

La Súper Liga Americana de Rugby es el único campeonato de rugby profesional en Sudamérica, organizado por Sudamérica Rugby. Es un modelo de franquicias similar al Super Rugby, con 6 equipos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay.

“El torneo en competencia y nivel va estar muy bueno. Además me va servir para entrar en ritmo. Si firmo el contrato me voy para Asunción y después nos iríamos para Chile o para Uruguay donde se realizarán las burbujas del torneo”, comentó el posadeño ex Centro de Cazadores en diálogo con Misiones OnLine.

Luego de la suspensión de la edición anterior, debido al avance del coronavirus, la Sudamericana de Rugby confirmó que el certamen se realizará los meses de marzo, abril y mayo y tendrá como participantes a Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y Paraguay.

Según el reglamento, el certamen comenzará el 16 de marzo y se extenderá hasta el 15 de mayo, serán dos rondas, todos contra todos, con semifinales y final. Asimismo, el campeonato se desarrollará en dos sedes fijar que serían Chile y Uruguay.

“Hablé con los entrenadores y también con los dirigentes, ellos quieren contar conmigo y estoy muy contentos de que se hayan fijado en mí”, sostuvo Bogado.

“Lo voy a tomar como un reto y un compromiso conmigo mismo, quiero ver para qué estoy en el deporte”, comentó ilusionado.

El campeón de la Súper Liga Americana de Rugby jugará una superfinal ante el ganador de la Major League Rugby estadounidense, muy posiblemente en México.

#Deportes Se sorteó el Mundial de Rugby de Francia 2023: Los Pumas compartirán grupo con Inglaterra y Japón https://t.co/QLfOSZTrIy pic.twitter.com/B3yRSI9iHB — misionesonline.net (@misionesonline) December 15, 2020

AR-EP