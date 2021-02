Misiones Online habló con el coordinador del grupo de varones trans en la ONG Colectivo 108, Sebastian Zocaiky, sobre el banderazo que se hará el sábado 20 de febrero a las 17:00 horas en el centro de Posadas, más precisamente en la plaza 9 de Julio, para pedir por la Ley de cupo laboral trans.

La posibilidad de conseguir trabajo sigue siendo un problema para las minorías que, discriminados por su orientación sexual, encuentran más obstáculos que soluciones a la hora de insertarse en el mercado laboral. Cabe recordar que durante el año 2020 el presidente Alberto Fernández firmó un decreto que establece cupo laboral trans para el sector público y que debe ser del 1%, un primer paso para intentar cambiar el panorama pero no lo suficiente.



Sobre esto, Zocaiky dijo: “Lo que tenemos es un decreto, queremos la ley porque un decreto es algo que puede cambiar cualquier presidente, en cambio la ley es más sólida”.

Y agregó “estamos peleándola para que se trate y por eso convocamos a todos los que nos quieren acompañar este sábado al banderazo que está organizado por por eso es importante la ley, peleándola para que se trate la Liga LGTB de la provincia, el Frente de Orgullo y Lucha y la Convocatoria Federal de trans y travestis”.

Por otro lado, explicó que en Misiones la situación es alarmante: “Tenemos todas las dificultades. No nos toman en ningún lugar aunque tengamos preparación. Podes ser técnico, licenciado, ingeniero no importa no nos toman”, y adelantó que se está trabajando en un relevamiento de población trans, en conjunto de todas las asociaciones de la provincia, “porque no sabemos cuántos somos”.

Esa también es una problemática, aclaró Zocaiky, porque en realidad mucha gente no se anima a decirlo por miedo o el prejuicio de los demás: “Muchos no pueden decirlo pero nosotros nos conocemos todos”, confesó.

También destacó la importancia de apoyar a quienes se autoperciben con otro sexo o estén atravesando el proceso de cambio y manifestó: “En jardin de infantes uno ya sabe, en general uno lo dice de grande porque no se acepta o porque te hacen bullyng, te pegan, hay mucho maltrato por parte del entorno social”, y continuó “por suerte ahora tenemos la Ley de Identidad de Género que nos permite modificar nuestro documento de identidad que es nuestro derecho, además contamos con tratamientos y operaciones”.

Agregó también que es fundamental el apoyo de amigos y familiares, “no es una locura, como bien lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Lo que pasa que a veces no se entiende por qué no te pasa pero hay que aceptar, respetar y acompañar”.

Aseguró que además hay inconvenientes con la entrega en medicamentos, hormonas y operaciones que fueron postergadas por el contexto sanitario que atraviesa el país. En relación a esto comentó: “Es tan o más difícil acceder a las operaciones como cualquier persona que necesita utilizar la salud pública. Nuestras operaciones son postergadas, las hormonas se demoran y ahí comienzan más problemas. El que puede se compra y el que no puede las saltea lo cual produce efectos en el cuerpo que no son buenos y con ellos problemas psicológicos, es un tema complejo”.

AV-CP+EP