Juanchi Irrazábal: “Tenemos que defender el rumbo que tomó Misiones en el 2003 y evitar aventuras políticas”

El ex senador misionero busca volver a presidir el PJ misionero y encabeza una lista que calificó “de unidad de los peronistas”. Dijo que el objetivo “es una reconstrucción política inteligente para volver a ocupar espacios de poder”.

Juan Manuel Irrazábal (Radio News)

El ex intendente de Posadas Juan Manuel “Juanchi” Irrazábal, reapareció mediáticamente para confirmar su intención de volver a presidir el Partido Justicialista de Misiones. El pasado viernes, tras el cierre de presentación de listas para las elecciones internas del próximo 14 de marzo, el ex senador explicó que “hubo una presentación de listas que es parte de un proceso electoral del recambio de autoridades convocado por la conducción del PJ. Nosotros con un grupo grande de compañeros, entendemos que este es el momento de unir a todos los peronistas de Misiones que quieren militar dentro del partido. El imperativo era el de la unidad”.

Amparados bajo el nombre “Peronismo misionero”, Irrazábal reveló en declaraciones a Radio News de Posadas, “que junto a un grupo de compañeros empezamos a trabajar para formar una verdadera lista de unidad, no forzada, no inventada, no acordada entre gallos y medianoche y eso nos permitió acordar políticas estratégicas con muchos actores y sectores del peronismo que quieren militar en el partido justicialista este tiempo que se viene”.

Reconoció que “había otras líneas internas que tenían vocación de ser parte de esta historia, de protagonizarla, nos sentamos con ellos, hablé con todos, inclusive hablé con los dirigentes que presentaron esta otra lista”

Objetivos distintos

Irrazábal, quien se desempeña como presidente del Comité Nacional para la prevención de la Tortura manifestó que “hay percepciones muy distintas con relación a la otra lista. Yo fui muy claro en reconocer que, en el 2003 en Misiones encontramos un rumbo y logramos en esa fusión de peronistas, radicales y luego el partido justicialista como aliado táctico, se mantuviera en una misma línea. En Misiones no gobernó Cambiemos, no gobernó el radicalismo y no gobernó ningún Frente que no sea el Frente que nació en el 2003 acompañando al kirchnerismo, acompañando a Néstor, a Cristina y lógicamente, en las elecciones nacionales, nosotros, como fuerza nacional, participábamos de la estrategia electoral de la fuerza nacional”.

“Nosotros creemos que Misiones tiene que abroquelarse, defender los intereses de Misiones en el marco de una defensa de los intereses nacionales. Defender un proyecto provincial en el marco de un proyecto nacional y defender el rumbo que tomó Misiones en el 2003 y evitar aventuras políticas. Para nosotros esa es la prioridad”, enfatizó Irrazábal.

Elecciones del 6 junio

Consultado acerca de la postura que tendrá el partido justicialista de Misiones de cara a las elecciones del 6 de junio, convocada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad para elegir diputados provinciales y concejales, Juanchi opinó que “está en juego un peronismo inteligente, que se siga recuperando de esa diáspora del 2003, de esa debacle total de un partido justicialista que, en sus dirigentes más importantes, no leyó el escenario del momento y generó una crisis provocando la dispersión de justicialistas”.

Consideró que “el peronismo en algún momento va a ocupar el lugar que le corresponde, pero eso es una construcción política, una recuperación partidaria lleva mucho tiempo después de una crisis como la que tuvimos en el 2003. En esa reconstrucción estamos trabajando muchísimos compañeros y no hay que generar conflictos innecesarios e inoportunos en esta etapa”.

“Ganarle a la Renovación no es un imperativo”

El dirigente kirchnerista consideró que, a la hora de trazar los objetivos, “más que ganarle a la Renovación en junio, lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer el justicialismo en un marco inteligente de acuerdos políticos, que le permita a cuadros del justicialismo misionero, ser concejales o diputados”

“Ganarle a la Renovación para nosotros hoy no es un imperativo. El imperativo es sostener un rumbo, reconstruir con una política inteligente de inserción en ámbitos institucionales de representatividad territorial, al peronismo misionero en el PJ, con dirigentes que expresen este esfuerzo que venimos haciendo hace años, para que la sociedad misionera tenga en el PJ, alternativa de cuadros políticos que puedan insertarse en estructuras de poder”.

En las declaraciones periodísticas, aseguró no tener ganas “de alguna candidatura electoral. Este esfuerzo que hago es porque me lo pidieron los compañeros para que logre el consenso más amplio posible”.

Lanzó que buscarán “afiliar a muchos jóvenes con compromiso de acción política, militancia partidaria y reorganizar el partido justicialista en toda la provincia” y despejó cualquier intento de acción por parte de extra partidarios: “El 14 de marzo si hay elecciones internas sólo pueden votar los afiliados del partido justicialista. No es una elección abierta, no pueden intervenir afiliados de otros partidos, no pueden votar compañeros que no estén en el padrón”.

D.G.-EP