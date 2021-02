TikTok lanzará un servicio de comercio electrónico en Estados Unidos

Los usuarios más populares en TikTok podrán compartir enlaces a productos y ganar automáticamente una comisión.

TikTok amplía su reto a Facebook en su propio territorio. La compañía china lanzará un servicio de comercio electrónico que incluirá una herramienta que permite a sus usuarios más populares compartir enlaces a productos y ganar automáticamente una comisión por cualquier venta. Esta es una de las nuevas características previstas para 2021 que la firma china ha anunciado a sus anunciantes, según varias fuentes citadas por Financial Times.

TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, también tiene el objetivo de ofrecer a las marcas la posibilidad de mostrar catálogos de sus productos en la plataforma, según las fuentes. TikTok se ha negado a comentar la noticia.

En octubre pasado, la empresa china alcanzó un acuerdo a nivel global con Shopify, una de las plataformas de comercio electrónico con más empleados en el mundo, para facilitar la creación de campañas publicitarias para la red social en la plataforma de comercio electrónico. Para ello, era necesario instalar el nuevo canal de TikTok desde la tienda de aplicaciones de Shopify.

Según las informaciones del periódico británico, la firma está poniendo en marcha las compras en directo, una versión para teléfonos móviles de los canales de compras de la televisión, donde los usuarios pueden comprar productos con unos pocos toques después de verlos exhibidos por las estrellas de TikTok. Recientemente, Walmart también anunció el lanzamiento de la función de compras en directo

TikTok y el comercio electrónico

El comercio electrónico se ha convertido en una prioridad para las grandes redes sociales. El año pasado, Facebook introdujo un canal de compras digitales en su página principal y herramientas en Instagram para facilitar la compra de productos.

El pasado año, durante la Administración Trump, la filial de la china Bytedance se enfrentó a graves problemas en Estados Unidos. El expresidente, incluso, llegó a amenazar con prohibirla por ser de propiedad china. Todavía no está claro qué enfoque adoptará el gobierno de Biden con respecto a la empresa, pero algunos anunciantes parecen estar más relajados con respecto al futuro de la aplicación.

De hecho, la semana pasada, TikTok anunció su primer acuerdo importante con una agencia de publicidad, WPP, que dará al grupo un acceso prioritario a sus últimos productos publicitarios

El mayor atractivo de TikTok es su amplia audiencia de usuarios jóvenes. Ha sido la segunda app más descargada en enero, según los datos de Sensortower, y la más descargada en la App Store. Es, además, la que más inLa empresa afirma que el 40% de los usuarios de TikTok no tienen cuenta en Facebook y que el 63% no están en Twitter, según una agencia de publicidad consultada por Financial Times

Fuente: elpais.com

