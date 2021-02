Gianinna Maradona tras ser acusada de quedarse con un anillo de Diego: «Son todos cómplices» 

Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, acusó a la hija del 10 de tener la joya de su papá valuada en 300 mil dólares.

A dos meses de la muerte, y mientras la Justicia analiza las circunstancias de su fallecimiento, siguen las peleas en el entorno de Diego Maradona. En las últimas horas quien habló fue Mario Baudry, la actual pareja de Verónica Ojeda, que aseguró que una de las hijas del astro, Gianinna Maradona, tendría en su poder un anillo con un diamante de su papá, cuyo valor es de 300 mil dólares.

El representante legal de Dieguito Fernando reprodujo una conversación que tuvo por chat con Monona, la cocinera del Diez: “Me dijo a quién se lo entregó en mano y tengo la filmación de Maxi Camargo (asistente) poniéndoselo en el auto a una de las hijas. Se lo dio a Gianinna”.

Frente a esto, la hija del ex campeón del mundo estalló y respondió a estas palabras con un contundente mensaje en Twitter. “Si me matan buscando un anillo que no tengo son TODOS CÓMPLICES”, lanzó Gianinna Maradona.

Según trascendió, se trata de un muy valioso anillo con un diamante que Maradona recibió como regalo en el año 2018 cuando fue contratado como presidente y entrenador del Dinamo Brest, en Bielorrusia, y que guardaba dentro de una caja debajo de su cama.

Fuente: Minuto Uno

