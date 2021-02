Amenazaron a periodista que divulgó imágenes de una fiesta clandestina en Puerto Esperanza

La Comunicadora Social que vive en Andresito, Mariana Chenlo, fue agredida verbalmente y amenazada por un empleado de la municipalidad de Puerto Esperanza, debido a que publicó videos e imágenes subidas a redes sociales, por jóvenes que estaban dentro de fiestas clandestinas que se celebraron el fin de semana pasado en la localidad.

Mariana Chenlo – Red Ciudadana

Mariana Chenlo contó que las amenazas le llegaron el 26 de enero a través de audios que le envió un hombre en un grupo de WhatsApp, donde hay más de 100 participantes, desde médicos, abogados y otros profesionales que conforman la unidad de traslado de la provincia. Decidió hacer la denuncia penal dos días después del hecho debido a que pensó que tal vez el intendente del municipio o alguna otra autoridad la llamaría para disculparse. Pero esto no sucedió.

El hombre denunciado es empleado del municipio, donde ejerce como chofer de una ambulancia que transporta pacientes de Puerto Esperanza a Posadas. En los audios se le escucha a él agrediendo a la profesional y anticipándole que va a “recibir una cachetada por boluda y que tiene que tener más cuidado para hablar”.

“Lo que me da miedo es que él realmente afirma que me van a venir a visitar, y cuando habla de su gestión no sé a qué se refiere, si él se va a postular a intendente o él tiene detrás a políticos o está afectado a la gestión actual”, expresó la víctima de estas amenazas.

Aclaró que oficialmente el denunciado no tiene un cargo político dentro del municipio, por eso no comprendió en principio porqué se habían sentido él atacado por los videos que la joven filtró, pero ahora cree que quizás habló en representación de un grupo de personas.

“Supongo que detrás de todo esto hay un grupo político, que no estoy segura cual, pero por lo que él dice es la gestión actual. Él me dice claramente ‘nuestra gestión’, entonces nuestra gestión es la actual, no hay otra gestión”, señaló Chenlo.

La mujer aseguró que esta amenaza no va a detener su trabajo, que va a continuar desarrollando su labor profesional como lo viene haciendo, pese a esta desagradable situación. “A mí no me van a llegar”, sentenció finalmente.

ZF-A