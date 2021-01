“Tengo mucho miedo” dijo aterrada una comunicadora social que fue amenazada por difundir fiestas clandestinas en el norte de Misiones

Se trata de Mariana Chenlo, una comunicadora social que vive en la localidad de Andresito y que fue amenazada por parte de un empleado municipal de Puerto Esperanza, por la publicación sobre fiestas ilegales en ese municipio y la clausura posterior del lugar donde se realizó el encuentro. “Te vas a pichar el día que te visiten no cierto?, cuando vaya una persona que piensa bien de nuestra gestión y te pegue una cachetada en plena plaza, te va a doler la oreja no cierto? Tenes que tener cuidado para hablar” le advirtió.

También el hombre identificado como Jorge Amaral le dijo que a los comunicadores de Esperanza los compran con “un asado una vez al año y después les siguen chupando la ……… y viviendo de las migajas que les dan”

En diálogo con Radio Libertad la comunicadora contó que luego de realizar el fin de semana pasado algunas publicaciones sobre fiestas clandestinas, donde extrajo las imágenes de las mismas redes sociales de los jóvenes que participaron de las fiestas, y publicar la noticia de la clausura por parte de personal municipal y policía del lugar donde se había hecho la fiesta con más de 70 jóvenes, el martes pasado a la noche, comenzó este señor “Jorge Amaral” a insultarla mediante audios de Whatss App, en un grupo que ambos integran, y a decirle que no tenía derecho de meterse en otro municipio. “Me dice como tratan a los periodistas de allá, que los compran con un asado al año. Me denigra a mi como comunicadora y en la última parte, él me dice que me van a venir a visitar, así textual y que me van a agarrar por la plaza y me van a cachetear”.

Chenlo siguió: “a mi me llama la atención que él se refiere a la gestión, yo siento que es un grupo de personas, y un grupo de personas políticas del municipio de Esperanza la que me amenaza. Ese señor Amaral se hace pasar como una persona que transporta enfermos hasta Posadas. Yo ya hice la denuncia como se debe. Pero mi miedo es por los antecedentes que sucedieron en ese municipio, como el femicidio de Taty Piñeiro en 2013. Yo desde el martes pasado no puedo salir de mi domicilio por miedo, quiero seguridad, tengo mucho miedo, hace 40 años que vivo en Andresito y hoy no puedo salir a la calle porque estoy amenazada”.

Textualmente en el audio que Amaral le admite a Misiones Online que es suyo dijo:

“Yo me cago de risa, soy un tipo frontal, tengo respaldo para absorber cualquier cosa de lo que algún boludo quiera saltar acá en el grupo (de watts app), pero y los pobrecitos que no pueden desistir, los que están en el grupo que dependen de su trabajo entendés? A mí lo que hagas o digas me chupa un huevo, pero te estás metiendo en terreno ajeno, entonces para eso hay que bancarse también. No vayas a hablar al pedo, tenes que tener cuidado. Vos sos vocera no sé, acá se te ve como vocera. Acá nosotros a los periodistas de Esperanza le hacemos un asado una vez por año, se presentan doce o trece, y nos siguen chupando la …… igual, y siguen viviendo de las migajas que les damos entendés?. Pero vos si te pones a hablar del pueblo del otro, estás meando afuera del tarro. Y te vas a pichar el día que te visiten no cierto?, cuando vaya una persona que piensa bien de nuestra gestión y te pegue una cachetada en plena plaza, y te va a doler la oreja no cierto? Y vas a decir que te mandó a pegar el polaco (en referencia a él mismo), y no, te pegaron por boluda que sos, tenés que tener cuidado para hablar, entonces fijate en el lugar donde corresponde, y buscate un equipo donde corresponde. O vos ves que el canal 12 habla al pedo de la provincia o los municipios?, si vos pensas que tu radio o difusión tiene poder en la provincia estás equivocada. O si trabajas con dos o tres payasos de la provincia que piensan que tienen poder, estás equivocada. Acá te estás metiendo en un rubro más grande, entonces no vayas a jugar donde te vas a prender fuego sola”.

“No fue una amenaza, fue solo un ejemplo de lo que le podría pasar” afirmó Amaral

Mariana Chenlo- Radio Libertad

Consultado por Misiones Online y Radio Libertad acerca de sus palabras a la comunicadora de Andresito, el empleado municipal (chofer), según el mismo aseguró, dijo: “Ella está en el grupo que integramos los choferes de los 72 municipios, yo también participaba en ese grupo y en un momento dado surgió lo de la fiesta clandestina de Puerto Esperanza y yo le pregunté ¿por qué se dirige de esa manera a la gente de esta localidad?. A lo que me contestó que los chicos mismos difundieron las imágenes de la fiesta. Yo lo único que puedo decir es que yo le di un ejemplo a ella. Ese audio yo lo tomo como un ejemplo, cuando le dije: ¿Qué tal si pasa que va un chico de Puerto Esperanza a alguna fiesta en Andresito y ella se encuentre allá como referente y que tal si el chico se descarrila y te pega una cachetada?, ¿Vas a decir que polaco te mandó? Y eso a mi no me cabe. No hay solo ese audio, ella también mandó muchos audios, me mandó muchas cosas que yo tengo capturadas y ahora cuando haga mi declaración en la contravencional donde ella me mencionó, voy a acotar lo mío.

Pero a mí no me gusta salir a hablar en público, yo soy una persona transparente y directa. Otra cosa que quiero aclarar es que no tengo nada que ver con la provincia ni con el sector de la provincia, no soy ambulanciero como dijo también. Yo soy empleado municipal y soy chofer. No quiero que embarre a ese sector, porque todo lo que sea ambulancia y el sector del 107 de la Provincia de Misiones son excelentes trabajadores, es más, tengo veinte mil mensajes que me llegan de apoyo. Yo no le amenacé, pido disculpas a la sociedad, a mi pueblo por las malas expresiones que tuve. Yo fui árbitro de Puerto Libertad, trabajé muchos años, por eso mucha gente me conoce”.

Por otra parte aclaró que en la localidad a él lo conocen como el “polaco”, que en ningún momento nombró al municipio, ni al Intendente.

“Yo personalmente no le dije con esa intención, de agredirle a ella, ni decirle una amenaza como que le voy a ir a visitar, ni mucho menos. Ella anda diciendo que tiene miedo, yo me preguntó ¿miedo de qué? si yo no le dije nada. Incluso tengo muchos audios y videos de lo que decía ella en el grupo. Solo que ella se ofendió conmigo porque yo le dije eso por el grupo de whatsapp de los choferes y yo le mandé eso por acá porque ella empezó a agredir a mi pueblo y a mi no me gustó. Yo no quiero que ella se sienta amenazada por nadie porque yo no amenazo a nadie, no soy quién. Lo que sí que le pido disculpas por la mala expresión de decirle una grosería pero para mi eso es decirlo como lo dicen todos. Además estamos en una situación de pandemia y andamos todos muy acelerados” se defendió.



GP-EP