Sedoff sobre el regreso a las clases presenciales: “La experiencia de fin de año nos demuestra que los lugares de educación no son de contagio”

El ministro de Educación de Misiones explicó cómo será la vuelta a las aulas en la provincia, a partir del 1 de marzo y aclaró que “la idea es que el regreso sea seguro para alumnos, docentes y familias”. Reafirmó que la educación es obligatoria “y los protocolos ya contemplan cómo actuar si aparece algún caso de Covid”. Aseveró que la infraestructura escolar “es muy buena y en algunos casos estamos trabajando para resolver inconvenientes de luz, agua y baños antes del mes de marzo”.

Miguel Sedoff (Radio Libertad)

El 1° de marzo comenzarán las clases en Misiones y ya no será una opción enviar o no a las escuelas a los niños y adolescentes, sino que impera la obligatoriedad de recibir educación. No obstante, la provincia ya diagramó un formato que combinará presencialidad y virtualidad, pero trabajando con la mirada puesta en la curva epidemiológica del Covid 19, para avanzar fuertemente hacia la presencialidad plena.

Con la experiencia de revinculación que adoptó el ministerio de Educación a fines de 2020, permitiendo que los alumnos que finalizaban sus ciclos, completaran el dictado en el aula, Misiones ya tiene una experiencia ganada sobre cómo actuar para ampliar el porcentaje de presencialidad “y eso abordamos con el ministro Nicolás Trotta este fin de semana en Posadas”, reveló Miguel Sedoff, ministro de Educación de Misiones.

“Fue una visita muy intensa que nos sirvió para avanzar en el regreso a la presencialidad que será a partir de marzo”, afirmó Sedoff quien en declaraciones a Radio Libertad explicó que “la idea es que la presencialidad sea mixta, que tengamos al menos un 50% de presencialidad en las escuelas, tomando en cuenta la condición de cada una de ellas y de acuerdo a las condiciones epidemiológicas se podría ampliar esa presencialidad a más de un 50%”.

Apoyados en las recomendaciones de expertos sanitarios, “el sentido del sistema mixto es la necesidad del distanciamiento que tienen que tener los estudiantes en la escuela. Dividiríamos la escuela en dos y duplicaríamos el espacio. Una semana presencial y la otra virtual con una continuidad educativa similar a las escuelas de alternancia como ya funciona hace mucho tiempo en algunas escuelas rurales de la provincia”, precisó Sedoff.

Admitió el titular de la cartera educativa provincial que “hay escuelas en determinadas localidades de la provincia, con más espacio y hay una circulación viral mucho menor donde pueden aumentar la presencialidad hasta el 100%”

“Si la escuela tiene las condiciones necesarias de infraestructura para que todos los estudiantes concurran con los cuidados pertinentes, avanzaremos hacia la presencialidad. No somos dogmáticos”, recalcó.

El comportamiento ciudadano, los cuidados sanitarios y las particularidades de cada municipio serán monitoreados permanentemente para decidir dónde ampliar la presencialidad y dónde mantenerse bajo un sistema mixto. “Lo va a definir el comité científico. Vamos a tener una relación directa con los municipios y con cada directivo escolar”, dijo Sedoff.

Buscando llevar tranquilidad a la familia misionera y en consonancia con lo que anunció el gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien trazó el objetivo de “regreso seguro”, el ministro Sedoff consideró que “tenemos que estar preparados para los cambios. Los protocolos también contemplan la posibilidad de que existan contagios dentro de las escuelas y si eso ocurre, se tendrán que suspender las clases por algún caso en alguna escuela y después se retomará. Esto es cambiante, pero en la experiencia que tuvimos en el mes de noviembre, en el regreso para los chicos de los últimos años, no hubo ningún contagio. Eso nos da la tranquilidad de que los lugares de educación no son lugares de contagio”.

Sedoff insistió en que “la educación es obligatoria y lo que pasó el año pasado fue una situación excepcional de un regreso a la presencialidad acotada y dejamos a la familia la decisión de enviar o no a sus hijos a las escuelas. Pero prácticamente todos fueron a clases, estaban contento por el regreso”.

“Este año la educación obligatoria va a tener tres modalidades, la presencial, la virtual y la mixta. La idea es que los docentes, los estudiantes y las familias, vayan con confianza y con seguridad epidemiológica a la presencialidad”, manifestó el ministro.

Puesta a punto

Ya quedó establecido en el calendario docente que “el 22 de febrero es la presentación de los docentes, el 1 de marzo el inicio de las clases. Trabajaremos en todo este tiempo en el acondicionamiento de las escuelas, en la planificación para el regreso a las aulas y en el proceso de revinculación para el caso de aquellos chicos que el año pasado no tuvieron ningún tipo de contacto con la escuela”, detalló.

Consultado sobre cómo están preparadas las escuelas para garantizar la seguridad de todos los actores de la educación, Sedoff respondió que “hay una idea general como que las escuelas no están preparadas y no es así. Tenemos una infraestructura escolar muy buena en la provincia. Hay escuelas que están en perfectas condiciones para el regreso, hay algunas que tienen algunos inconvenientes y en esas estamos trabajando desde el mes de agosto. Son cuestiones vinculadas a resolver problemas de agua, luz y baño para llegar a marzo sin inconvenientes”.

D.G.-EP