Demanda de alquileres en Posadas: mientras mermaron las consultas de universitarios, las casas con patio en la periferia son las más solicitadas

Se percibe la alta demanda de alquileres en Posadas y desde las inmobiliarias indican que el movimiento no disminuyó pero sí registran un cambio en las características de los sitios que busca la gente. Por otra parte, mermaron las consultas de universitarios debido a que aún no hay fecha para el regreso a las clases presenciales. Respecto a precios, estiman que en cuanto venza el DNU 320/20 que estipula el congelamiento de ajustes los valores se incrementen en las renovaciones de los contratos vencidos durante la vigencia del mismo.

Por la pandemia de coronavirus, el 2020 significó un año de múltiples inconvenientes desde el plano educativo. En el caso de los estudiantes universitarios particularmente, aquellos que se encontraban lejos de su ciudad de origen debieron continuar pagando el alquiler en la Capital provincial, en muchos casos, mientras continuaban con clases virtuales.

Julia Azoya Acosta, representante de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM), se refirió a la situación actual respecto a la demanda de alquileres y, a modo de referencia, indicó que el precio neto en monoambientes y departamentos de un dormitorio supera los 10 mil pesos, en tanto que hacia los alrededores del microcentro posadeño se mantienen por debajo.

“Estamos ante una inminente extensión de DNU y tenemos muchos inquilinos que vienen con contratos finalizados desde marzo de 2020 con valores históricos a octubre. Tuvieron renovaciones automáticas de contrato y congelamiento en el valor de los alquileres”, explicó.

Julia Azoya Acosta.

Sostuvo que la demanda se mantuvo constante y desde inicios de la pandemia, sin contar el breve lapso de tiempo en el que debieron pararse todas las actividades por prevención. Por toda esta situación, precisó, se fueron modificando las características de los inmuebles requeridos por la gente, quienes buscaron mayor comodidad.

“Las vedettes fueron las casas. Buscan que tenga un pequeño patio y cochera, pero fundamentalmente el patio para poner alguna pileta en el caso de las familias que tienen niños y no pudieron irse de vacaciones. Se prepararon para un verano en casa y por un tiempo indefinido, ya que no se sabe hasta cuándo seguirá esto”, indicó.

Alquileres en Posadas: la demanda de particulares se sumó a la de los universitarios

Según contó la presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, entre los últimos meses del año y comienzos del que entra (más o menos entre noviembre y enero), son los estudiantes quienes mayormente consultan por la oferta de alquileres ya que buscan llegar hasta Posadas, considerada como Ciudad Universitaria.

Hoy día, afirmó, ese interés mermó teniendo en cuenta que hasta la fecha no se sabe si comenzarán el ciclo lectivo 2021 de forma presencial o bien continuarán en la virtualidad. No obstante, los particulares no universitarios fueron protagonistas de numerosas consultas por inmuebles.

La demanda de departamentos de una habitación en inmediaciones del centro posadeño sigue en auge, en sintonía con la de casas fuera de él. Desde otro punto, acotó, bajó la solicitud de departamentos en las periferias que antes eran consultados por personas solteras en busca de independizarse.

“En otras épocas eran muy demandados por jóvenes que se encuentran trabajando y quieren lograr su independencia, pero sus ingresos se vieron afectados o bien decidieron volver con sus familias. Hay muchas variables que influenciaron a esta baja demanda, pero alrededor de las cuatro avenidas se mantuvo relativamente constante”, dijo. Aseguró que al haber mayor demanda de inmuebles en alquiler y una oferta en disminución, es esperable que los precios aumenten.

Consultada sobre si hubo estudiantes que tras el anuncio de la pandemia revocaron sus contratos para volver a sus sitios de origen, manifestó que sí hubo pero que se trataron en su mayoría de ingresantes del primer año: “Cuando ingresan a la facultad, hay todo un período de adaptación. Los universitarios más avanzados ya generaron su grupo de contención”.

¿Qué sucede con los precios de los alquileres?

Azoya Acosta se refirió además a las actualizaciones en los precios de los inmuebles y a la inminente prórroga del DNU presidencial que establece el congelamiento de los valores. Señaló además que es necesario generar las políticas necesarias para el acceso a créditos hipotecarios para que de los actuales locatarios tengan mayores posibilidades de lograr la vivienda propia.

“No es tan fácil responder cuál fue el porcentaje de incremento desde el año pasado, desde marzo de 2020 los valores se mantuvieron estables. En principio se trasladaron a octubre 2020 y luego a febrero 2021, pero no sabemos qué va a pasar ante la imposibilidad del cobro de ajustes”, especificó.

#InformaciónGeneral Se analiza extender la vigencia del decreto que congela alquileres y prohíbe desalojos

https://t.co/lZwsAuCeQv pic.twitter.com/0OdDeVCZKh — misionesonline.net (@misionesonline) January 20, 2021

En un segundo plano, continuó, están los alquileres que vencieron y tuvieron renovación automática con valores que datan de octubre 2019: “Es muchísimo. Llevamos casi un año y cuatro meses con el mismo precio cuando en la Argentina tenemos casi un 50% de inflación y al propietario le subieron todos los costos”.

Consideró que el retraso en los ajustes puede generar mayores inconvenientes a futuro: “A medida que se vaya prorrogando y posponiendo, el problema será mayor. Es un tema pendiente desde hace muchos años y no solo de la pandemia. Hacen falta políticas de acceso a la vivienda y no castigar a una parte de la realidad contractual”.

Al principio de la emergencia sanitaria y epidemiológica, continuó, fueron positivas las medidas tomadas desde el Gobierno nacional, pero “en la medida que se siga posponiendo en el tiempo, va a ser perjudicial porque cuando caduque el decreto y el locador deba poner su inmueble en alquiler va a trasladar los costos actuales al valor”.

Valores de alquileres en Posadas actualmente

En inmediaciones del centro de la ciudad, dependiendo de las características del inmueble, tiene un valor promedio de $13 mil neto, es decir sin incluir el costo de las expensas. Fuera de las cuatro avenidas, desde cuatro hasta ocho y diez cuadras de distancia, el valor de un monoambiente/ 1 habitación se ubica entre $9 y $10 mil neto.

