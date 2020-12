Inicio del 2021 con golpes al bolsillo: ¿cuáles son los servicios que aumentarán a partir de mañana?

Mañana arranca un año cargado de aumentos de precios y modificaciones en impuestos. A medida que se fueron abriendo las actividades, muchos productos y servicios se fueron descongelando, y el impacto se sentirá de lleno en 2021. Para empezar, se estima que será un año con una inflación bastante superior a la de 2020. Según proyecciones privadas, estará en torno del 50%.

Si bien siempre existe la posibilidad de dar marcha atrás por un posible rebrote del coronavirus, el Gobierno confirmó aumentos para los servicios de telefonía e internet y televisión por cable, transporte público y luz y gas.

Además, comenzaron a descongelarse los valores de algunos alimentos y bebidas y ya se anunciaron subas en las cuotas de los colegios, un sector que todavía no tiene un horizonte claro para el año próximo.

Estos son 10 condicionantes de la billetera en el principio de 2021. Varias de ellas comienzan a regir a partir de mañana.

Bancos

En los dos primeros meses del año, los bancos actualizarán comisiones que perciben por la prestación de servicios a los usuarios financieros, con topes de 9% cada mes. La suba alcanza al costo de las cajas de ahorro, la emisión de tarjetas de débito adicionales; la reposición de tarjetas de débito por robo o extravío y el uso de cajeros automáticos.

Asimismo, desde mañana el gobierno porteño gravará las Leliqs y las operaciones de pases, dos instrumentos relacionados con los bancos, lo que podría encarecer los productos que ofrecen las entidades financieras con sede en la Ciudad.

Por otro lado, mañana también entrará en vigencia el impuesto de sellos en los resúmenes de tarjetas de crédito de residentes porteños. Será una alícuota del 1,2% que se añadirá a los cierres de este mes, es decir, a los que se pagan a fines de enero y principios de febrero.

Telecomunicaciones

Tras un largo ida y vuelta entre las empresas y el Gobierno, finalmente se autorizó una suba de 5% en enero para los servicios de telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable. A su vez, en 2021 empezarán a regir las prestaciones básicas universales y obligatorias, a las que podrán acceder beneficiarios de programas sociales, jubilados y usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social, entre otros. Los precios de esas prestaciones básicas serán de $150 para telefonía móvil y $600 o $700 para internet, según el plan y el tipo de empresa que las ofrece.

Impuestos del Presupuesto 2021

La Ley de Presupuesto 2021 creó o aumentó al menos tres nuevos impuestos que entrarán en vigencia cuando comience el año. El primero, el que más resonó, es la marcha atrás con la eliminación de los impuestos internos a productos electrónicos y tecnológicos. Eliminados de manera escalonada hasta 2024 con la reforma tributaria de 2017, los impuestos internos que pesan sobre celulares y otros electrónicos pasarán del 10,5% al 17%, en general, y del 0% al 6,55% para los producidos en Tierra del Fuego, a partir de enero.

Además, se deberá pagar una tasa del 1% o del 1,5% según el caso sobre algunos automotores, motocicletas y motos de más de 200 centímetros cúbicos de cilindrada, embarcaciones y aeronaves registrados o radicados en el territorio nacional. La contribución será para el Fondo de Incentivo Docente. También habrá una suba del 2% al 5% en el impuesto al juego online.

Aumentos en la Ciudad

Los ajustes en el impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) porteño se calcularán de manera mensual a partir de enero de 2021, es decir, a partir del mes que comienza mañana. Se tomará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en un cálculo que arrastra seis meses de retraso respecto del mes de pago. De esa manera, por ejemplo, en enero corresponde un ajuste de 2,4%, en coincidencia con ese índice de agosto 2020.

Esta semana, además, se conocieron los aumentos que verán los porteños en el primer semestre de 2021. Se actualizará el valor de las infracciones, se incrementará el boleto de subte (la tarifa pasará de 21 a 30 pesos), la ficha de taxi y el estacionamiento medido, y también el valor de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Además, y tal como fue aprobado en el Presupuesto 2021 para la Ciudad, el gobierno porteño aplicará el impuesto a los Sellos a las tarjetas de crédito con una alícuota del 1,2% que se sumará a los resúmenes.

Salario del personal doméstico

Tal como fue acordado a inicios de este mes, quienes tengan personal doméstico a cargo deberán pagar un aumento del 28% en tres cuotas este año, y enfrentarán la primera suba en los primeros días del año. La primera será de un 10% y se pagará con el sueldo de diciembre (que se cobra en enero); luego, un 8% en febrero de 2021 y un 10% en abril. De ese modo, por ejemplo, el personal para tareas generales, que hoy tiene un salario mensual de $17.785,50 para la modalidad con retiro, pasará a cobrar $19.564,05 con el sueldo de diciembre. Con el salario de febrero, recibirá $20.986,89. Y con el de abril, $22.765,44.

Tarifas de transporte público

A inicios de diciembre, el Gobierno confirmó que analiza aumentos en las tarifas de transporte para el segmento de pasajeros, que no se actualiza desde el primer trimestre de 2019. El aumento aún no tiene fecha definida. Si bien tendrán en cuenta la inflación y la situación de las empresas que brindan el servicio, el objetivo es que estas subas no vayan por encima de los aumentos salariales de este ciclo, informó Mario Meoni, ministro de Transporte.

Luz y gas

Hasta el 31 de marzo de 2021 rige un congelamiento de tarifas de luz y gas que se instaló en los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri. A mediados de este mes, el Gobierno anunció que pondría en evaluación esas tarifas mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. Los entes reguladores, Enargas y ENRE, están a cargo de establecer nuevos cuadros tarifarios transitorios antes de los siguientes 90 días desde el 17 de diciembre pasado. Se estima que la nueva tarifa, entonces, estará lista para marzo.

Colegios

Aún sin un horizonte de vuelta a clases presenciales plausible, y luego de un año de morosidad récord para los colegios privados o subvencionados y precios congelados, las cuotas de marzo llegarán con aumento. Así lo confirmaron a LA NACION voceros de la Asociación de Entidades Educativas Privadas de la Argentina (Adeepra). La intención, afirmaron, es solamente recomponer los costos salariales del personal docente y no docente que los establecimientos debieron enfrentar en 2020. Para los colegios subvencionados, el aumento estará en el orden del 14,5% en la provincia de Buenos Aires y en el orden del 24,5% en la Ciudad. En el caso de los colegios privados, las subas irán del 20% al 25% según el caso.

Bienes Personales

En un país inflacionario, no modificar un mínimo no imponible puede traer complicaciones en el caso de los impuestos. Así lo explica el tributarista Miguel La Vista, del estudio La Vista Casal: «En Bienes Personales no varió el mínimo no imponible, por lo que aumentará la cantidad de gente que debe pagar este impuesto, porque la falta de actualización perfora cada vez a patrimonios de inferior valor». Al mismo tiempo, suma, quienes ya pagaban este gravamen podrían cambiar de categoría y aumentar de escala aún cuando su patrimonio medido a valor real sea el mismo.

Alquileres

Por un lado, en febrero vence el decreto que congeló los alquileres en 2020. De ese modo, el inquilino que lo haya solicitado debería abonar la diferencia si tuvo alguna actualización de valores en el medio de ese congelamiento. En tanto, el que no haya pagado, deberá abonar con intereses.

Respecto de los aumentos de 2021, los contratos en curso que se pueden prorrogar seguirán siendo negociaciones entre particulares, pero los nuevos alquileres «entrarán» en las actualizaciones determinadas por la Ley de Alquileres, que seguirá un índice de actualización anual conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor y de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables.

