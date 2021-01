Coronavirus: Hipólito Yrigoyen restringe el horario de circulación

En lo que va de la pandemia la localidad de Hipólito Yrigoyen no registró ningún caso positivo de Coronavirus. El intendente restringió la circulación desde las 22 hasta las 6 de la mañana.

En el mes de marzo del 2020 llegó el Covid-19 a Argentina y hasta el momento la localidad de Hipólito Yrigoyen de Misiones no registró casos positivos. “Por ahora estamos bien. Gracias a dios no tenemos casos confirmados en el pueblo. Hicimos todos los estudios y testeos correspondientes a los ciudadanos pero por suerte hasta el momento no hubo positivos”, señaló Félix López, intendente de Hipólito Irigoyen.

En cuanto a las restricciones, contó que hace unos días tomaron medidas ya que habían habilitado espacios públicos para reuniones y socialización. Sin embargo, explicó que decidieron dar marcha atrás y lo prohibieron debido a que esta localidad se encuentra ubicada cerca de Jardín América, ciudad que actualmente tiene 59 casos activos de Covid-19. Sobre ello, señaló que la medida regirá hasta el próximo viernes. “Agradecemos a todos los vecinos porque hubo mucha colaboración y predisposición por parte de ellos. Estamos muy conformes”, expresó.

Por otra parte, expuso que a partir de las 22 hasta las 6 realizan toque de queda y aclaró que la gente que tiene que salir en esa franja horaria, únicamente lo puede hacer si tiene algún permiso, de lo contrario, deberá permanecer en su hogar.

En caso de que aparezca alguna persona que esté contagiada de Coronavirus, señaló que la Municipalidad en conjunto con la Policía y personal de Salud Pública de Hipólito Yrigoyen, organizaron un grupo para tomar las medidas correspondientes ante estas situaciones. Además, dijo que el individuo que se contagie deberá hacer cuarentena junto a su familia. En ese aspecto, aclaró que ya que dependen del Hospital de Jardín América, respetarán las medidas a seguir que les sugieran desde el nosocomio.

Por otro lado, el intendente comentó que tienen una situación económica estable. “Más allá de que muchos objetivos no se pudieron cumplir producto de la llegada de la pandemia, trabajamos normalmente y pudimos mantener todo lo que hicimos en el 2019. La Municipalidad siempre estuvo al servicio de la gente”. En cuanto a las obras públicas, dijo que pudieron terminar ciertas construcciones que habían comenzado el año antepasado. Además, contó que firmaron convenios con Vialidad para la realización de cordón cuneta y empedrado; también un convenio con el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA). Por otra parte, contó que Energía de Misiones trabaja en el municipio arreglando transformadores y postes de luz. “Esas son las pequeñas obras que realizamos en la localidad”, culminó Félix López.

Acerca de Hipólito Yrigoyen

Hipólito Yrigoyen es una localidad misionera que está ubicado sobre la Ruta Nacional N°12 a 8 kilómetros de Jardín América. El municipio fue creado en 1953 y su economía se centra en los cultivos de yerba mate y tabaco. En el último tiempo los pobladores le dieron importancia a la forestación y al cultivo de cebolla. Actualmente esta localidad cuenta con alrededor de 2 mil 500 habitantes.

LD-