VisiónMisionera2021: en una frase, la respuesta de 13 líderes de la forestoindustria sobre cuáles son las medidas necesarias para impulsar el crecimiento del sector

Las perspectivas económicas de los empresarios de la cadena forestoindustrial de Misiones se encuentran reflejadas en el anuario de Misiones Online, Visión Misionera 2021. Además de prestigiosos analistas económicos y políticos, más de 100 profesionales y empresarios líderes de la provincia participaron de la publicación y reflejan sus proyectos, inversiones y expectativas para la provincia ante el año pospandemia por coronavirus.

Compartimos las respuestas del rubro forestoindustria, que en una frase, 13 líderes del sector marcaron su visión respecto a cuáles consideran son las medidas que necesitan se impulsen desde el Estado Nacional para lograr el crecimiento y enfrentar los desafíos del 2021.

Daniel Durán, de Selva SRL Servicios Forestales (Eldorado)

“Hay que reactivar la construcción a través de créditos accesibles a los demandantes y que no sea un problema futuro para pagarlo. Es mejor dar créditos baratos que regalar viviendas a través de planes. No seguir aumentando impuestos, y sí es necesario bajar el gasto político y público, ya que siempre es en el sector privado quienes hacemos el ajuste y nada en el sector público”.

Dionel Kimmich, de Albura SA Servicios Forestales (Montecarlo)

“Debería dejar de intervenir en el precio del mercado forestal, y fomentar la instalación de industrias que consuman madera para trituración, plantas de energía a base de biomasa forestal, planta de Pellets, OSB (tableros)”.

Rubén Costas, productor y propietario de Bosques Sarita (Eldorado)

“Habría que mejorar infraestructura y disminuir costos logísticos para la exportación de productos forestales. Mejorar eficiencia de trámites de actividades forestales vinculadas con la Ley Nacional 25.080. Colaborar en la difusión de emprendimientos locales de turismo y ecoturismo”.

Ronald Vera, de Forestoindustria Consultoría y Servicios (Posadas)

“Créditos accesibles y bajar la presión fiscal”.

Raúl Bertotto, Oscar R. Bertotto Maquinaria Forestal (Wanda)

“Somos una Industria Metalúrgica Forestal, dedicada específicamente a la fabricación de maquinaria, y estamos recibiendo embates muy fuertes debido a la importación de equipos usados desde Uruguay o Europa. Tenemos un gran proyecto a concluirse en el 2021 con el lanzamiento de un Forwarder 8×8 de industria Nacional. Si las reglas fueran lógicas, se debería incentivar a través de créditos blandos la compra de este tipo de maquinaria y no la rebaja de aranceles de importación de maquinaria usada”.

Pablo Ruival, de Arauco Argentina

“Aunque los efectos de la pandemia a largo plazo serán difíciles de evaluar y predecir, en Arauco confiamos firmemente en la potencialidad del sector forestal para acompañar el crecimiento y desarrollo del país y las comunidades. Por eso, creemos que es importante continuar con las plataformas e iniciativas competitivas en articulación con la academia, la sociedad civil y otras instituciones privadas”.

Román Queiroz, de Coama Sudamérica SA (Eldorado)

“Fomentar aún más la construcción con madera y regular el mercado importador”.

Silvina Oliva, Valerio Oliva Forestal (Garupá)

“Acompañar con medidas que simplifiquen la actividad. Desde poder importar insumos esenciales para nuestra actividad, sin trabas, hasta lograr revertir la inflación y tener más previsibilidad. No ahogarnos con impuestos y altos costos laborales, que desincentivan toda inversión. Tuvimos renuncias de gente que dejó de trabajar para cobrar el IFE y realizar changas. Necesitamos que se fomente el trabajo y la educación, para lograr puestos de calidad”

Carlos Grosse, Laharrague Chodorge (Montecarlo)

“El estado nacional debería disminuir la carga tributaria, simplificar y facilitar los procesos administrativo-tributarios y aduaneros. Promover la competencia, el emprendedurismo, y el profesionalismo del sector. Promover facilidades para la exportación. Invertir en infraestructura regional: logística, provisión de energía, educación y salud”.

Carlos Berninger, Carber SRL (Eldorado)

“Mantener la exportación competitiva, eliminar impuestos de exportación y no poner trabas”.

Eduardo Stirnermann, de Consultora Stirnemann y Asoc. Ingeniería Forestal (Eldorado)

“Es perentorio que modernice la normativa sobre navegación fluvial, que hoy para nosotros hace inviable un esquema de logística que les permite abaratar costos, bajar tiempos y maximizar volúmenes a nuestros vecinos que hoy usufructúan de nuestros ríos internacionales. Un puente que una Eldorado con Otaño es indispensable bajar costos logísticos”.

Juan Emilio Bragado, de JEB Ingeniería Forestal (Eldorado)

“Sin inversión no tendremos competitividad, y las inversiones demandan de seguridad jurídica que hoy no se garantiza. Por otro lado, la industria quiere invertir en tecnologías pero con las políticas actuales no se puede importar nada. Esta realidad hay que revertir si queremos que nuestras industrias crezcan”

René Mangiaterra – MM Bioenergía SA (Cerro Azul)

«En el caso de mi empresa, nuestro sector es de producción de energía de fuente de biomasa forestal, es claro que debe impulsarse el desarrollo desde el Estado Nacional y una vez establecidas las condiciones, cumplirlas».

Por Patricia Escobar

