Análisis semanal: Un largo camino para dejar atrás al coronavirus

El país comenzará el martes el operativo de vacunación que permitirá dejar atrás, lenta y progresivamente, la maldita pandemia que asoló a todo el mundo. A Misiones llegarán alrededor de 5.200 dosis de la vacuna Sputnik V, que ya fue validada por las autoridades de salud de Rusia y por la Anmat, y para medidos de enero se espera una segunda partida. La prioridad la tendrán los trabajadores de la salud –empezando por los que se desempeñen en las localidades más expuestas al contagio- y luego llegará el turno de los mayores de 60 años.

La reanudación de las negociaciones con el laboratorio Pfizer y la inminente autorización en Gran Bretaña para la vacuna de Oxford, cuyo principio activo se produce en Argentina, permiten ser optimistas respecto a la disponibilidad de vacunas, sin embargo en el mejor de los casos llevaría varios meses llegar a niveles de inmunización considerables.

El objetivo de máxima es tener vacunada a toda la población de riesgo antes del inicio del otoño, lo que implica que el resto de la población deberá esperar un poco más.

La llegada de la vacuna es una noticia extraordinaria pero de ninguna manera implica el fin inmediato de la pandemia. Por delante queda un operativo de inmunización cuyo avance encontrará limitaciones en la disponibilidad de vacunas y en la compleja logística que requiere.

Hay que hacerse a la idea de que en el mejor de los casos el coronavirus seguirá presente al menos durante todo el primer semestre del año próximo y con él la amenaza de que Argentina sufra una segunda ola de contagios, como la que atraviesa Europa, con un nefasto saldo para la salud y la economía. La detección de una nueva variante más contagiosa del virus que ya fue hallada en ocho países agrega más preocupación.

Las imágenes de multitudes abigarradas celebrando la Noche Buena en distintos puntos de la provincia dan un testimonio preocupante de irresponsabilidad colectiva que pone bajo amenaza al privilegiado status sanitario que supo preservar Misiones hasta ahora y que resultó clave para que la reactivación de la economía fuera posible a pesar de la pandemia.

De la mano de hartazgo social frente a las medidas preventivas y de una flexibilización de hecho de los protocolos sanitarios, la cantidad de contagios diarios en el país volvió a crecer y Misiones no es ajena a esa realidad, con la diferencia de que los seis a siete meses en los que el virus se mantuvo con niveles de circulación prácticamente nulos, permitieron que en la tierra colorada este nuevo repunte de contagios no llegue a niveles que pongan en dificultades al sistema sanitario.

Pero la salud no es lo único que está riesgo, en la misma situación está la economía que en Argentina se apresta a terminar un año con una caída de PBI solo comparable a la del descalabro que siguió al fin de la convertibilidad.

El modelo de contención basado en subsidios financiados con emisión monetaria ya está agotado, por la creciente presión inflacionaria que produce y por la necesaria renegociación de la deuda con el FMI que incluye entre sus términos el compromiso del Gobierno nacional de recortar su déficit fiscal.

Esto implica que el año próximo no se podrá contar, al menos no en la misma medida, con el aporte del Estado en forma de subsidios para sostener el consumo y darle a decenas de miles de familias un ingreso necesario para la subsistencia.

Ante ese contexto, la reactivación del sector privado resulta indispensable y no será posible si no se consigue mantener a raya al virus hasta que el operativo de vacunación consiga una inmunización más o menos general.

Ello depende no tanto de lo que hagan los gobiernos o las empresas sino del comportamiento social. Que cada uno asuma las responsabilidades que le tocan, que no se imponga la mezquindad de quien antepone sus ganas de divertirse por sobre la salud y el bienestar de los demás, en cuestiones como esas estriba la posibilidad de que 2021 pueda ser el año de felicidad y prosperidad que permita superar la tragedia que resultó 2020.

Equilibrio en medio de la crisis

En un balance de su primer año de gestión, el Gobernador Oscar Herrera Ahuad destacó que Misiones consiguió enfrentar la pandemia con muy buenos resultados en materia sanitaria, preservar su equilibrio fiscal a pesar de la severa crisis económica e iniciar la reactivación antes que las demás provincias.

En diálogo con radio Santa María de las Misiones, indicó que el momento más delicado se vivó en los primeros meses de cuarentena, cuando la coparticipación y la recaudación propia se desplomaron por el parate de la actividad económica en todo el país e imperaba la necesidad de redireccionar recursos al área de salud y seguridad social.

La eficiente gestión de control de casos y la responsabilidad de la población para acatar los protocolos diseñados para combatir al coronavirus hicieron posible que en Misiones los casos se fueran presentando de manera esporádica, lo que permitió rehabilitar progresivamente distintas actividades y con ello elevar la recaudación.

Para Herrera Ahuad, la frontera cerrada resultó otro factor preponderante para la recuperación de la economía. “Pudimos salir adelante con equilibrio y mayor recaudación y mucho tuvo que ver el cierre de la frontera. Queda demostrado el alto potencial de Misiones para competir en iguales condiciones que las demás provincias, porque siempre lo digo, Misiones no compite con otras provincias sino con otros países. En materia de costos y precios. El misionero ha comprado en Misiones y redundó en beneficio”.

Se refirió además al golpe que significó el veto presidencial a las aspiraciones de convertir a todo el territorio provincial en una zona aduanera especial en el que impere un régimen impositivo diferenciado. Lamentó la decisión de Alberto Fernández y se manifestó en desacuerdo con los argumentos expuestos por el presidente, pero destacó que continúan las negociaciones, orientadas a que Misiones pueda contar con beneficios en materia tributaria.

Fin de año en paz

El mundo termina un año desmesurado en materia de dificultades. La batalla contra el coronavirus fue cruel, se llevó millones de vidas y dejó una devastación solo comparable a la que produjo la segunda guerra mundial. A diferencia de aquel conflicto bélico, la batalla contra el enemigo invisible fue verdaderamente mundial, porque se libró en absolutamente todos los territorios del planeta.

En Misiones el virus también golpeó, pero el gracias al espíritu solidario del misionero y la gestión efectiva del Estado provincial, el daño fue mucho menor que en el resto de las provincias, eso a pesar de contar con la desventaja de estar literalmente rodeada de ciudades con altísima circulación del virus, especialmente del lado de Brasil.

Las inversiones realizadas en salud durante los últimos 15 años sirvieron para robustecer a un sistema sanitario que actuó como un escudo protector frente a la amenaza del virus. Con la vacunación, la provincia inicia su camino de salida del coronavirus con su economía ordenada y con una curva de contagios que, aunque esté en una tendencia de crecimiento esperable para esta etapa, no representa un compromiso para la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

La llegada de las vacaciones de verano le dio el empujón que necesitaba el turismo, que después de muchos meses de inactividad casi total vive por estos días un momento de auge gracias al redescubrimiento del misionero de los atractivos turísticos y la oferta gastronómica de su propia provincia.

Las playas de Posadas, Garupá y Candelaria, los saltos y arroyos del interior, los campings, los hoteles y las cabañas, todos los espacios recreativos estuvieron totalmente ocupados y se manejan con altísimos niveles de reservas para enero y febrero.

Algo parecido pasa con los bares y restaurantes, las plazas y los paseos públicos. La limpieza, la iluminación y el acondicionamiento que realizó el gobierno provincial y los intendentes fue clave a la hora de permitir el disfrute pleno.

El caso de Posadas, por ejemplo, hubiera sido otra realidad sin el trabajo intenso y silencioso que realizó Leonardo “Lalo” Stelatto este año, provocando una verdadera transformación de la ciudad. Posadas muestra realizaciones concretas diariamente: plazas limpias, juegos reparados, veredas y calles transitadas, asfalto, empedrado, iluminación, recolección, obras de todo tipo.

El contraste con gestiones anteriores resulta evidente y desde el Gobierno provincial destacan que “la diferencia se marca con tener alguien preparado, un técnico de carrera y trayectoria. Queda demostrado que la política no es para cualquiera, hace falta preparación, dedicación, conocimiento y estudio. La portación de apellido no sirve si no viene acompañada de esfuerzo”.

En el plano provincial, a Oscar Herrera Ahuad le tocó atender diversas áreas en simultáneo: salud, economía, medio ambiente, asistencia social y relaciones con la Nación y con otros países.

A pesar de las restricciones que impuso la pandemia, absolutamente todos los sectores sociales y económicos de la provincia fueron atendidos y recibieron las respuestas. Puso la cara siempre y aportó soluciones, eso le valió mantenerse prácticamente todo el año como uno de los gobernadores con mejor imagen positiva del país.

Aborto y jubilaciones en la agenda de la última semana de 2020

El Congreso cerrará el año con dos votaciones de alto voltaje político y social. El Senado debatirá el martes el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que llega junto a la iniciativa para dar asistencia durante el embarazo y los primeros meses de vida, conocida como “Plan de los 1000 días”.

Los conteos extraoficiales plantean un escenario de empate en la votación por la legalización del aborto, con tres senadores que no exteriorizaron su postura. La ausencia de Menem, cuyo estado de salud es delicado, podría terminar siendo un factor determinante para la aprobación del proyecto, tanto como la presión de los grupos religiosos podría serlo en el sentido inverso.

La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara baja y se convertiría en ley de ser aprobada también en Senadores, salvo caso que fuera modificada, con lo cual debería volver a Diputados que recién podría tratarla el año próximo.

En Diputados la discusión pasará por el proyecto de movilidad automática de las jubilaciones que adopta como criterios de actualización la variación de la recaudación de la Anses y la variación del índice salarial que mide el Indec.

Expectativas de mercado

La última entrega del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) muestra un incremento en las expectativas de inflación, pero también una menor caída del PBI estimada para el año próximo.

Los analistas consultados estimaron en octubre una inflación mensual de 3,2%, cifra que se elevó a 3,8% en la encuesta realizada el mes pasado.

Respecto de la actividad económica, las estimaciones de caída del PBI para 2020 retrocedieron desde el 11,6% en noviembre hasta el 10,9% este mes.

El mercado ajustó a la baja sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevén que alcance $83 por dólar en diciembre 2020 (-$1,00 por dólar respecto del REM previo), contemplando que se ubique en $126,45 por dólar a fines de 2021.

Por último, la proyección del déficit fiscal primario para 2020 disminuyó hasta $ 1.875,0 miles de millones (acotándose en 74,0 miles de millones respecto del último REM) y prevén un déficit de $ 1.625,7 miles de millones para 2021.

RC-EP