La bioquímica de un laboratorio privado que asegura que hay 30 casos positivos de coronavirus en San Vicente, no los notificó ante las autoridades como indica la ley

La bioquímica Virginia Muniozguren de San Vicente publicó en su Instagram algunos resultados positivos de coronavirus realizados en un laboratorio privado del cual forma parte y aseguró que en esa localidad hay al menos 30 casos de covid-19, lo cual contrasta con los 2 casos informados por el Gobierno de Misiones. El Director del Hospital local aseguró que la bioquímica tiene los datos en “un borrador” y que “de palabra” se comprometió a entregarlos la semana próxima.

Las autoridades, por su parte, informaron que la profesional no notificó estos casos ante Salud Pública y adelantaron que llevarán a cabo en el Hospital local testeos aleatorios y de demanda espontánea para evaluar la situación epidemiológica del municipio.

En la Dirección de Epidemiología y el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública de Misiones se trabaja de acuerdo a la Ley 15.465 que contempla las enfermedades de notificación obligatoria y en la cual se encuentra enmarcado el covid-19, según explicó en diálogo con Misiones Online el doctor Doctor Eduardo Javier Ramírez, Jefe de Vigilancia Epidemiológica de Misiones.

Estas notificaciones se deben realizar a través de las distintas vías abiertas de comunicación que brinda el Ministerio, y con distintos niveles de notificación: nivel central, zonas sanitarias y los niveles locales con las áreas problemáticas y los hospitales. Esto comprende el marco legal y sistema formal de notificación con el cual trabaja el Área de Vigilancia Epidemiológica.

Además, mediante estas notificaciones, las autoridades realizan las intervenciones sanitarias correspondientes a la patología –en el caso del covid, aislamiento durante 14 días y establecimiento de los contactos estrechos-.

En el caso puntual de San Vicente, no ingresó información específica de este centro de análisis. “Cuando tomamos conocimiento a través de la nota periodística de estos supuestos 30 casos de coronavirus en San Vicente, nos comunicamos con el Director Ejecutivo Local, quien tomó contacto con la profesional y donde se corroboró que efectivamente no se usaron las vías correspondientes y que esas comunicaciones no ingresaron en tiempo y forma como para realizar las intervenciones que la situación amerite”, dijo el doctor Ramírez.

Por lo tanto y a fin de determinar la situación epidemiológica real del municipio, a partir de este jueves en el Hospital de San Vicente se realizarán testeos gratuitos aleatorios de demanda espontánea en un número que sirva para tomar una muestra de la población afectada –se estima que serán unas cien muestras– y tomar las medidas necesarias con los resultados que salgan de estos testeos.

Respecto a cómo es la vinculación del Ministerio de Salud Pública de Misiones con los laboratorios privados de la provincia, el Doctor Ramírez explicó: “Tratamos de incluir a todos los laboratorios que trabajan en Misiones siempre y cuando utilicen los reactivos autorizados por ANMAT y en segundo término que se adhieran a la Ley que nos enmarca a todos y que faciliten el trabajo y la rápida llegada de nuestros equipos para intervenir coherentemente ante la situación”.

Por otra parte, el director del Hospital Nivel III de San Vicente, Antonio Pauluk, contó que “en horas de la tarde tomamos conocimiento de esto y hablé yo personalmente con la Bioquímica, ella no tenía informado ni al Hospital ni al Ministerio de Salud sobre la totalidad de los casos”.

“Ella tenía todo en un borrador que lo va a armar en teoría para el día lunes. Le comenté la gravedad civil de la situación de no dar aviso a las autoridades competentes y entonces va a presentarnos la semana que viene la documentación que avala la información que expuso”, adelantó Pauluk.

DL-EP