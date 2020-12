Secuestraron a una joven y extorsionaban a la familia publicando fotos en Facebook

La joven de 22 años estuvo desaparecida algunas horas. Los secuestradores reclamaban un dinero por la venta de un auto en mal estado.

Efectivos policiales buscaban desde este martes a una joven de Capitán Sarmiento, Buenos Aires, apareció amordazada y maniatada en una serie de fotos y un video que fueron publicados en su cuenta de Facebook con una amenaza por una supuesta deuda que alguien de su familia mantiene por la venta de un auto.

«En una hora en el puente de fierro. Quiero la plata del auto que te compré y me lo encajaste fundido. ¿Qué te pensaste, que no te iba a encontrar? Mirá lo que me encontré yo», es el mensaje que se podía leer con las fotos y el video de la chica amordazada.

Después de publicar esas imágenes la persona que mantendría secuestrada a la joven desactivó la cuenta de Facebook y apagó su celular para evitar que sea localizada.

Afortunadamente a última hora de este martes la joven apareció. Se trata de Cecilia Barroso. La joven de 22 años estaba desaparecida desde las 14 de este martes.

Fuente: Telefe Noticias

CM-CP