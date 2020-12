Señalan que no es obligatoria la asistencia a los actos de colación presencial en Misiones

Dora Gallardo, directora de Enseñanza Primaria dijo que los alumnos de séptimo grado tendrán la posibilidad de celebrar su acto de colación presencialmente, bajo el cumplimiento estricto del protocolo sanitario, aunque la asistencia a los mismos no será obligatoria, según precisó.

Dora Gallardo – RadioActiva

En este contexto, comentó que cada escuela trabajará de acuerdo al número de egresados y al espacio con el que cuente. En cada situación se decidirá si el acto se realizará en uno o más turnos y si se llevará a cabo en el establecimiento o en algún espacio abierto con el consentimiento de las autoridades correspondientes, de manera que se respete el distanciamiento social entre los presentes. Además, cada alumno podrá asistir acompañado solamente de dos personas ya sean padres, familiares o tutores.

Por otra parte, aclaró que la asistencia no será obligatoria para los estudiantes y si algún padre considera que su hijo no debe participar del acto por alguna patología o la razón que fuere, no habría inconvenientes y se podrá retirar en otro momento el certificado.

ZF-A