“La gente no vio el cambio de Pablo Matera con el rugby, antes escribía boludeces y con el tiempo llegó a convertirse en capitán de Los Pumas”, indicaron desde la URuMi

El 2020 es un año muy complicado en el mundo de la pelota ovalada, a principios de año, el asesinato de Fernando Baez Sosa sacudió al mundo del rugby. En las últimas horas, los tuits de Pablo Matera, ex capitán de Los Pumas, volvieron a desatar la polémica. En Misiones, Bruno Núnez, presidente de la URUMI sentenció que “hay que bancarlo al pibe, creció mucho y mejoró su conducta comparado a años anteriores”, señaló.

Es que, Guido Petti Pagadizábal y Santiago Socino y principalmente Pablo Matera, publicaron una serie de tuits que no cayeron muy bien en la sociedad Argentina. El accionar al Ala de la selección le llevó a perder la capitanía y quedar suspendido por tiempo indefinido por la UAR, lo que automáticamente lo deja fuera del Tres Naciones que está disputando el equipo de Mario Ledesma y el cuál puede ganar si le gana a los locales Wallabies.

Núñez, un referente del rugby de la tierra colorada mencionó que hubo mucha política dentro del escándalo que generó los mensajes publicados por el jugador años atrás y reconoció que el “pibe” mejoró su conducta gracias al rugby.

“Veo muy injusto todo lo que pasó, no es fácil ser un Puma y mucho menos ser el capitán. La política, la prensa y los demás no vieron lo que el rugby hizo con Matera, hace 8 años el flaco escribía boludeces y hoy se convierte en el capitán de los Pumas es porque hubo una transformación, el rugby le ayudó a Matera en los errores que tenía”, reflexionó Bruno Núñez, presidente de Unión de Rugby de Misiones.

Lo que le sorprendió a Núñez es el accionar de los dirigentes de la Unión Argentina de Rugby ya que, cuando Pablo Matera escribió esos tuits, él ya era un pumita. “En esa época era un pendejo, en ese momento le faltó que le aclaren la conducta que amerita estar en la selección. Veo que lo mataron y no vieron lo que cambió su vida el rugby”, comentó Núñez en diálogo con Misiones Online.

“Se mezcló mucho la política, lo mataron al pibe, él hizo un esfuerzo enorme para estar donde está. Él debía salir a pedir disculpas y que le saquen la capitanía, pero tenía que seguir”,señaló Núñez.

El ex capitán, había publicado en la red social twitter: “Sudáfrica, baby. Por fin me voy de este país lleno de negros. Ouch”, dice un tuit de Matera de mayo de 2012. “El odio a los bolivianos, paraguayos, etc nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida”, había subido a la red un año antes.

“El rugby quiere marcar un norte y a nadie le gusta ese norte, hay que separar el deporte, los valores y lo que es cada persona”, indicó Bruno.

Según expresa el dirigente misionero, la UAR le soltó la mano a Matera y en vez de ayudarlo a sobrepasar la situación. “Tenemos que ser responsables de nuestros actos, pero el rugby mismo te lleva a ser mejor persona, los entrenadores, compañeros y el ámbito del rugby es así. El que se equivocó no hay que juzgarlo, hay que darle una segunda oportunidad”, cerró Núñez, presidente de la Urumi.

#Deportes Los Pumas: la UAR revocó la capitanía de Matera y sancionó también a otros dos jugadores por comentarios discriminatorios y xenófobos

https://t.co/XWaXsHeWwH pic.twitter.com/kaptqur7uO — misionesonline.net (@misionesonline) December 1, 2020

AR-EP