Varios barrios de Iguazú otra vez sin agua y desde el IMAS aseguran que la situación se normalizaría este viernes

A pesar de que este año los hoteles están vacíos y por este motivo el consumo en la ciudad es menor que en otros momentos, el problema del agua no cesa en Iguazú.

Iguazú es una palabra guaraní que se traduce como “aguas grandes” sin embargo y al contrario de lo que indica su nombre todos los años cuando aumentan las temperaturas y con ellas el consumo de agua, parte de la ciudad sufre el desabastecimiento del líquido vital.

En esta oportunidad los afectados son los vecinos de barrios que se ubican tanto en el centro de la ciudad como Villa 14, hasta los más periféricos como Santa Rosa. La situación desesperante también la viven en los barrios Las Leñas, Los Cedros que se encuentra en frente a este, y Primavera.

Gabriela Báez, vecina del barrio Las Leñas comentó a Misiones Online que “no esta viniendo el agua, están mandando una vez al día como mucho diez minutos y nada más”.

En algunas zonas, a los pocos minutos que se distribuye el agua, se suma la falta de presión de la misma lo que provoca que no sea suficiente para llenar los tanques que generalmente se colocan en los techos de las casas. Ante este inconveniente los vecinos optan por colocar cisternas, tachos y hasta piletas pelopincho en sus patios para poder abastecerse y utilizar el recurso para el lavado de ropa, utensilios, pisos y limpieza en general. En relación a este problema desde el barrio Primavera, Graciela Báez Alegre expresó que “es una vergüenza, hace más de una semana que no tenemos agua aca en barrio Primavera. Cuando viene no tiene presión, no sube al tanque”.

“La verdad hace varios días estamos sin agua en el barrio Santa Rosa. Anoche comenzó a venir pero con poca presión pero no suficiente para cargar el tanque, por suerte tengo agua de dispenser para lo esencial como ingerir o cocinar. Pero también es indispensable el agua para el aseo desde el sanitario, personal y elementos de cocina para poder lavar, para ocupar y bajar agua de IVESS genera gasto o cuenta cuando hay otras prioridades con los niños” fue lo que expresó Cesia De La Cruz, vecina del Barrio Santa Rosa.

Desde el Instituto de Aguas y Saneamientos de Puerto Iguazú explicaron que el corte en el suministro se debió a trabajos de mantenimiento y reparación que estaban realizando en la planta potabilizadora.

“Hubo una carencia de agua, en esos sectores que son los más alejados porque estamos haciendo trabajos de mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la planta. Además por la tarde los operarios de EMSA que estaban haciendo unos trabajos rompieron un caño de impulsión”, afirmó Ulises Espinosa, director del IMAS.

Aseguró que el problema ya está solucionado en la mañana del viernes debería normalizarse el servicio.

Las tareas fueron realizadas en el sistema de retrolavado de los filtros de la planta N° 9 que genera el 60% de la producción de agua de la planta de Puerto Iguazú, específicamente se cambiaron los mantos de filtros que se deterioraron por la suciedad y las piedras que puede contener el agua que se toma del río. También en la planta N° 4 se reemplazó el motor y la bomba que es la que extrae el agua.

En la ciudad de las cataratas el desabastecimiento del agua parece no tener fin y la solución que muchos vecinos encuentran es la de tener un pozo en su casa para poder satisfacer esta necesidad. Esta alternativa también es utilizada por comisiones vecinales de barrios más alejados del centro, como Cataratas o 25 de mayo quienes tienen agua a través de perforación lo cual les permite contar con el líquido en sus hogares. En este momento, quienes no reciben el servicio, se abastecen con camiones de agua que brindan desde la municipalidad pero esta ayuda no logra cubrir toda la demanda.

La planta esperada

Los vecinos de Iguazú esperan ansiosamente la finalización y puesta en funcionamiento de planta potabilizadora ubicada en Las Leñas, donde será el punto de distribución hacia distintos barrios y beneficiando a 50 mil personas de esas zonas.

Consultados sobre la misma desde el IMAS aclararon que: “Esa obra está a cargo del IPRODHA. Lo que sé comenzó a reactivar la obra y el otro día confirmaron que para Marzo podría ser su inauguración”.

Desde la institución se recuerda a los vecinos de Puerto Iguazú, cuidar el agua, evitar el desperdicio y solidarizarse con quienes no tienen acceso al servicio.

Localidades en Emergencia Hídrica:



