Oberá: crece la preocupación por la falta de agua potable, agravada por la extensa sequía que afecta a la región

La crítica situación por la falta de agua en Oberá, hizo que las autoridades aunaran criterios y decretaran una ordenanza de alerta hídrica. Entre los argumentos analizados y expuestos por los ediles días atrás, se detalló que se llegó a esa determinación porque el caudal de los principales arroyos que son fuente principal de abastecimiento de agua, se vio reducido al mínimo.

La idea es alertar a la población de que, si las cosas siguen así, con estas adversidades meteorológicas, en cualquier momento se podría decretar una emergencia hídrica.

Al respecto, fue consultado el presidente de la CELO Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá, Pedro “Pilo” Andersson que hizo un llamado de toma de conciencia a los más de 17 mil socios de la institución.

“Es un llamado a que las personas tomen conciencia, reduzcan el consumo y eviten desperdiciar el liquido vital” sostuvo Andersson. La idea es simple: “apelamos a que la gente cuide el agua” sostuvo.

“Nosotros no queremos denunciar, ni multar, ni sancionar, pero si todos los obereños pudiesen consumir un diez por ciento menos de lo que están consumiendo se ahorría un montón y eso sin lugar a dudas ayudaría” argumentó.Graficó haciendo un recorrido por los distintos municipios de la ruta 14, que tienen el mismo problema, se proveen del suministro por medio de arroyos, pozos perforados y vertientes, que en su gran mayoría cuentan con bajas importantes.

“Nosotros estuvimos en contacto y municipios como San José, Cerro Azul, L. N. Alem, Guaraní, Campo Viera, Dos de Mayo, Aristóbulo del Valle, todos o en su gran mayoría están iguales” manifestó. Y agregó que “el problema es general y preocupante”. También dijo que “habría que pensar a futuro, en inversiones, sino en 15 años va a ser peor el problema”. Hay que evaluar que el agua que venga a esta zona salga de una fuente con un mayor caudal” consideró.

Por otra parte ejemplificó que un pozo perforado “si antes te suministraba 6 metros cúbicos hoy te suministra 2 metros cúbicos y eso no alcanza”. Por tanto instó a los vecinos, a cuidar, a consumir menos para que podamos pasar este verano.

La toma de conciencia para Andersson es clave, porque si se reduce el consumo domiciliario ahorrando como sugieren los técnicos, no tendrían que tomar la determinación que han tomado incluso años anteriores que es la de “cortes rotativos”.

Indicó que los cortes rotativos generan un perjuicio, que incluso es muy costoso. “Cuando se corta el suministro, al retomar el mismo dada la fuerte presión que se ejerce sobre los caños, hace que los mismos muchas veces no resistan, generando un trastorno que se traduce en roturas y perdidas” señaló.

Para cerrar dijo que la prioridad hoy de los obereños debería ser el consumo humano, lo demás es superficial destacó. Y mencionó tareas que están prohibidas, como lavar autos, veredas, y el riego de pastos. También hizo un llamado a las personas que poseen piletas, señalando que las mismas no deberían recargarse con tanta frecuencia. “Aca debemos ser racionales y cuidar al máximo, porque la reserva hídrica no solamente no se recupera con facilidad, sino que el costo económico es alto” finalizó.

