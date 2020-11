La Universidad Popular de Misiones junto al Ministerio de Trabajo llegará con más de 50 cursos a distintas localidades de la provincia

A través de un convenio el Ministerio de Trabajo y la Universidad Popular de Misiones realizarán proyectos de interés común. La iniciativa busca instaurar el dictado de cursos de capacitación en distintos oficios y establecer el marco institucional para la realización de proyectos en áreas de interés común.

Esta mañana en el SUM del Ministerio de Trabajo de Misiones, su titular Silvana Giménez junto a la rectora de la Universidad Popular de Misiones, Laura Traid, rubricaron un convenio marco para trabajar en conjunto.

“La idea es que se use a la universidad y todos sus cursos para brindar capacitaciones en toda la provincia. Buscamos que se capacite a la gente en el curso que necesite y en el lugar que corresponde y sea necesario”, comentó a Misiones Online, la rectora de la Universidad Popular de Misiones, Laura Traid.

La Universidad Popular de Misiones cuentan con más de 40 oficios diferentes, de entre los cuales seleccionaron alrededor de 14 relacionados a electricidad, refrigeración, corte y confección, pintura decorativa, vitrofusión, entre otros. En las inscripciones de este año la mayor cantidad se abocaron al curso de panadería.

“El norte de la universidad es la gratuidad y que no sea un condicionante para la gente que se quiera capacitar el no tener plata para comprar los insumos. No se cobran inscripciones ni un costo extra y la universidad le provee todos los insumos necesarios”, comentó Laura Traid.

La universidad popular está presente en 35 de los 77 municipios de la provincia de Misiones y ofrece cursos de panadería, electricidad domiciliaria, arbitro de basquet, operador de PC, bordado y crochet, que son absolutamente gratuitos.

“Ya hemos cerrado una capacitación para mujeres en Garupá con un curso de moldería básica de prendas. Vamos a capacitar para el año que el año que viene puedan confeccionar. Y así vamos cumpliendo con gente que necesita capacitaciones para una salida laboral”, adelantó

El convenio firmado esta mañana es un reflejo del crecimiento del emprededurismo en Misiones que facilita la salida laboral. “Es muy importante este convenio con la Universidad Popular de Misiones, donde nos ofrece 50 cursos de formación que son gratuitos para todos los misioneros y las misioneras. Se van a trabajar con los municipios de la provincia y en este tiempo difícil generar y formar misioneras y misioneras para el trabajo es nuestra prioridad”, indicó la ministra de Trabajo de Misiones, Silvana Giménez.



SL-CP