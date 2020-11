Recolectan refrigerios en el Museo Juan Yaparí de Posadas para los bomberos que combaten los incendios en Misiones

La colecta de donaciones para los efectivos que luchan contra los incendios en Misiones es organizada desde la Secretaría de Cultura de la provincia, por orden del ministro Joselo Schuap. El horario de recepción es de 07:00 a 20:00 horas de corrido.

Jorge Ayala – Radio Libertad.

Jorge Ayala, quien se desempeña en la Secretaría de Cultura de Misiones, informó que por disposición del ministro Joselo Schuap desde el organismo se pusieron a merced del gran equipo de trabajo que está combatiendo los incendios en la provincia, organizando una colecta de refrigerios para luego hacérselos llegar a bomberos, policías y vecinos.

Jorge Ayala.

“Ponemos a disposición el Museo Yaparí como punto de recepción de todas aquellas colaboraciones como ser agua, frutas o comidas livianas como sándwiches por ejemplo. Tenemos un espacio grande y la Policía se va a encargar de pasar durante el día y llevar estos refrigerios al interior”, señaló.

El horario de recepción de las donaciones es de 07:00 de la mañana a 20:00 horas de corrido. Al pedido de alimentos y bebidas se añadió además la de colirios para los ojos (gotas), ya que al mantener un contacto tan cercano con las llamas la vista se ve muy irritada.



“Desde Cultura queremos poner nuestro granito de arena. Les pedimos a todos que repliquen esto y que colaboren. Cualquier cosa, por más pequeña que muchos piensen que sea, sirve. Nuestro ministro tiene esa visión y por eso nos puso a trabajar en esto. Las entregas seguro se realicen diariamente”, explicó.

En diálogo con otra emisora local, el propio titular de la Secretaría sostuvo: «Desde Cultura debemos involucrarnos en todos los problemas porque esto también es cultural. Tenemos una costumbre que deberíamos corregir y cambiar lo más ponto posible: la de prenderle fuego a las cosas que creemos que ya no sirven. Estamos en un momento crítico donde no llega la lluvia y no podemos seguir haciendo eso porque ya no hay como sostenerlo».

