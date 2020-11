Se realizará un nuevo After Office de Mejora Continua bajo el lema “aumenta tus ventas y el compromiso de tu equipo”

En este año tan especial, ya paramos la pelota, redefinimos el juego con los recursos que disponíamos y ahora pasamos al segundo tiempo, donde hay que definir una estrategia clara, con tácticas precisas para ganar el partido.

No hay un post pandemia, simplemente atravesamos una nueva realidad, con cambios profundos en lo estructural de nuestros negocios y muchos cambios en el entorno que debemos entender y adaptarnos.

Hay dos componentes importantes a tener en cuenta para la supervivencia de la empresa: las ventas y el equipo.

Muchas empresas están atravesando la caída de las ventas, por lo cual, se reducen los ingresos. Esta caída incluye pérdida de clientes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para aumentar las ventas, aumentar la cartera de clientes y conseguir fidelización?

Por otro lado, toda la situación de incertidumbre influye en el equipo de colaboradores. Si el equipo no está motivado, no entiende sus funciones, no puede cumplir con los objetivos planteados, lo cual repercute nuevamente en la caída de las ventas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mantener motivado a los colaboradores y alcanzar los objetivos comerciales?

Te invitamos a encontrar las respuestas a estos interrogantes y a aquellos que no estás pudiendo responder en tu negocio, en el próximo After Office de Mejora Continua Comunidad de Negocios, que se realizará el martes 24 de Noviembre, a las 20.00 horas por Zoom, con dos especialistas de trayectoria internacional.

Para participar, sólo debés inscribirte en el siguiente link http://bit.ly/after14

El pensamiento ágil aplicado a la gestión comercial

La gestión comercial, entendida como la estrategia general que una organización aplica para captar consumidores potenciales, generar ventas y fidelizar la cartera de clientes, necesita constantemente reformularse para lograr alcanzar sus objetivos en un entorno altamente competitivo y cambiante.

La introducción de nuevos conceptos surgidos de la transformación digital, las metodologías ágiles y los principios de la Filosofía Lean aplicada a los negocios, le aportan a los equipos comerciales y de marketing, un aire fresco y renovado para entender y potenciar la relación con los compradores, decisores de compras y usuarios de sus productos y servicios.

JAVIER TEDESCO

Cuenta con 30 años de experiencia ocupando posiciones gerenciales en empresas de primera línea (Grupo Clarín, TeleCentro, USS, Engormix, Groupe CAT, entre otras) y también como Director al frente de QKIE, consultora especializada en marketing estratégico y desarrollo de negocios.

Además, desde 2003 es docente Titular y Adjunto en importantes Universidades y centros de estudios, tales como UCES, IAE, Austral, UCA, UMET, IAG, BA Emprende, WISE, incuBAte, Capacitarte UBA, PAE Energy, por mencionar las principales.

Ha desarrollado un amplio expertise en Marketing Estratégico, Brand Management y CX Branding, Estrategia Comercial, Generación y Desarrollo de Negocios, Agile Thinking y Transformación Digital, Research y Análisis Competitivo. Es Licenciado en Comercialización (UCES), Técnico en Comercialización (Universidad del Este), con estudios de posgrado en MBA con Especialización en Ingeniería Comercial (UTN Sede CABA), Doctorando en Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y Licenciatura en Administración de Empresas (UNLP).

Propósito y agilidad para el cliente interno en las organizaciones

Cómo las empresas con propósito definido declarado e implementado, sumando metodologías ágiles para el liderazgo, obtienen mejores resultados a la hora de obtener el máximo compromiso de sus colaboradores.

Juan Sosa Fernández

Presidente & CEO de Grupo Generadores.

Argentino 49 años, casado, 2 hijas.

Speaker Internacional.

Posgrado en Comunicaciones integradas de Marketing ( UB), PFG en Management, Linkedin Social SellingExpert.

Se desempeña en Marketing y comunicación hace 28 años, llegando a la gerencia de marketing y publicidad de Coto, y luego pasando por agencia de publicidad para crear la suya en el año 2000.

Actualmente dirige Grupo Generadores junto a su socio. El grupo está integrado por 5 empresas de servicios profesionales: procesos comerciales, marketing y publicidad, capital humano, procesos y economía y finanzas. Desarrollan actividades en Argentina, Perú, Chile, México y Colombia, siempre apuntando al mercado Pyme y ecosistema emprendedor. En 2018 ganaron 5 premios Mercurio.

Tiene presencia en las principales instituciones empresariales de Argentina.

Co conduce en radio EmPYMErados los lunes, también tiene quincenalmente un especial “Mujeres Generadoras» en Linkedin Live. Los martes conduce Generadores TV, su propio programa de radio de Management empresarial Pyme. Los Jueves entrevista Mano a mano «como en casa… » en Linkedin Live. En Spotify tiene un canal de Podcast llamado» Ideas Generadoras».

¿Por qué participar del After Office?

Te llevarás conocimiento y experiencia de primera mano.

Tendrás la oportunidad de hablar mano a mano con especialistas de gran trayectoria.

Recibirás respuestas a las inquietudes que presentes.

Tendrás la oportunidad de vincularte con personas de distintos lugares, ampliando tu red de contactos.

Seguirás aportando a tu desarrollo profesional y empresarial.

Ser Miembro de Mejora Continua Comunidad de Negocios te permite tener mejores ideas para tomar mejores decisiones y obtener mejores resultados.

Se genera un ámbito de líderes con resiliencia, comprometidos con su empresa y con su entorno, con visión global y estratégica.

Propiciando Buenos Negocios con Buenos Valores.

