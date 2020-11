Agenda ambiental: se dictará desde Misiones el Primer Seminario Regional de Cambio Climático

Para reflexionar sobre cómo enfrentar el Cambio Climático, organizan un encuentro virtual con académicos, profesionales y decisores públicos,a dictarse en dos jornadas. La primera charla virtual será el 18 de noviembre con una introducción sobre Biodiversidad, Economías Regionales. En tanto, el 25 de noviembre abordarán sobre Estrategias Regionales y Nacionales. En ambas jornadas las actividades se desarrollarán de 16 a 19 horas. Es organizado por la Fundación Crecimiento Sustentable, en conjunto con el Ministerio de Cambio Climático y la Cámara de Diputados de Misiones.

“La provincia de Misiones en materia ambiental, se colocó al frente de la temática a través de la creación de la nueva Secretaría Estado de Cambio Climático. Desde la Fundación que me toca presidir, consideramos sumamente importante reunir a académicos, profesionales y decisores públicos, para trabajar en el desarrollo de los planes necesarios para abordar el Cambio Climático”, señaló el ingeniero Gastón Medina, de la Fundación Crecimiento Sustentable, organizador del evento en conjunto con la Cámara Misionera de Consultores Ambientales, del Ministerio de Cambio Climático de Misiones, y la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones.

“Este es el paso inicial para la concreción del Primer Seminario Regional de Cambio Climático, para luego, y ambiciosamente, concretar el Primer Congreso del Mercosur sobre Cambio Climático, y potenciar a la provincia como referente en la materia”, adelantó el profesional.

PROGRAMA

La propuesta para el Seminario es desarrollarlo en dos jornadas, el 18 y el 25 de noviembre del corriente desde las 16 hs, de manera virtual, y en cada encuentro poder contar con tres expositores y la siguiente línea de temas a tratar:

18 de Noviembre:

– Módulo 1: Introducción al Cambio Climático – Presentación de la Problemática

– Módulo 2: Impactos del Cambio Climático en la Biodiversidad.

Coordinado por la Maestría en Gestión Ambiental – FCEQyN – UNaM

Dr. Ariel Anibal Beltramino. Instituto de Biología Subtropical (IBS) (UNaM – CONICET). Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (UNaM).

Dr. Santiago José Elías Velazco . Instituto de Biología Subtropical (IBS) (UNaM – CONICET)

Dra. María Genoveva Gatti. Instituto de Biología Subtropical (IBS) (UNaM – CONICET). Facultad de Ciencias Forestales (UNaM). Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA)

– Módulo 3: Impactos del Cambio Climático en la economía.

Coordinado por la Universidad Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUI – Brasil

Expositor: Dr. Daniel Rubens Cenci

18:45hs –

IMIBIO – Instituto Misionero de la Biodiversidad

Expositor: Mgter. Arq. Viviana Rovira

25 de Noviembre:

– Módulo 4: Cambio Climático – El abordaje de la Provincia de Misiones.

– Módulo 5: Presentación de Casos: Acciones de Mitigación.

– Módulo 6: Presentación de Casos: Acciones de Adaptación.

A cargo del Ministro de Cambio Climático – Lic. Patricio Lombardi

Presentación del Ministerio de Cambio Climático de la Provincia de Misiones. Principales objetivos.

17:00hs –

Presentación de Estrategias Regionales: Acciones de Mitigación.

18:00hs –

Presentación de Estrategias Regionales: Acciones de Adaptaciones.

Inscripciones:

En ambas jornadas las actividades se desarrollarán de 16:00hs a 19:00hs.

Link de inscripción: http://www.diputadosmisiones.gov.ar/web_camara/nuevo_home/

Se transmitirá en vivo por

Live Streaming – Parlamento Misionero YouTube LIVE

https://www.youtube.com/channel/UCWzvMmW75pNIR-Cd1BA_YhA

Fuente: CAMCA

