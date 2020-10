El ministro de Cambio Climático agradeció el reconocimiento del Papa Francisco: “Este es un cambio de paradigma porque en 10 años es el punto de no retorno”

En el Día Internacional contra el Cambio Climático, el Papa Francisco felicitó el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad por la creación del Ministerio de Cambio Climático. El mandatario y el ministro Patricio Lombardi agradecieron el reconocimiento del pontífice.

“Me acabo de desayunar con esto, me lo mando el gobernador y recién lo estoy terminando de digerir”, expresó Patricio Lombardi, el primer ministro de Cambio Climático en declaraciones a Radio República.

El Papa Francisco felicitó a la gestión del Gobierno de Misiones por la creación del primero Ministerio de Cambio Climático. La ley fue aprobada en la sesión legislativa del jueves 17 de septiembre del corriente año, donde se contempla la creación de un misterio que focalizará su gestión en la protección y revalorización del ecosistema misionero.

“Fuimos bendecidos por la naturaleza, el cuidado y la protección pero ese 52% de la biodiversidad que tenemos que entender que es del tucumano, del mendocino y que la cuidamos con un enorme esfuerzo dentro de la provincia de Misiones”, indicó Patricio Lombardi, adelantado los principales ejes de su gestión.

El ministerio de Cambio Climático se encuentra terminando todos los detalles para instalar su oficia en el edifico de la Terminal Vieja y comenzar a gestionar sus actividades desde allí. Sin embargo las acciones por el cambio climático se llevan adelante con distintas propuestas tanto al gobierno provincial como nacional.

“Estamos pensando en diferentes herramientas, por ejemplo hablamos con una aerolínea europea y le comentamos nuestra preocupación para reinsertar a los yaguaretés y nos llamaron diciendo que si ellos podían colaborar con el proyecto lo iban a hacer”, dijo y adelantó una de las primeras medidas que se encuentran llevan adelante.

Además insistió en la importancia que tendrá este ministerio a nivel provincial, nacional e internacional. “Es importante trabajar de abajo para arriba, con los niños los jóvenes y a nivele político que le den bolilla los estados nacionales e internacionales. Tenemos que ir cambiando y transitando varios niveles por este es un tema transversal y multidireccional”, aseguró.

El ministerio fue creado para su provincia por el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, en lo que se convierte en un hecho histórico para la política nacional y Latinoamericana. A partir de ahora se contará con un organismo que busca desarrollar e implementar planes y monitoreo como los estratégicos de disminución y emisión de gases de efecto invernadero y de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático.

“Este es un cambio de paradigma porque en 10 años si no hay cambios es el punto de no retorno y si no hacemos un montón de acciones ya no tenemos retorno”, concluyó Patricio Lombardi.

SL-A