¿En qué dispositivos disfrutar del casino online?

RELACIONADAS Posadas habilita la apertura de casinos y salas de juegos electrónicos

Muchos usuarios creen que sólo pueden participar de los juegos en línea a través de su computadora. Sin embargo, los mejores sitios tienen versiones para más de una plataforma. Conócelos.

A la hora de optar por una página de casino online hay que asegurarse de que posea un formato apto para el dispositivo que tenemos en casa. Por supuesto, la mayoría (o todos) son aptos para jugar a través de la computadora. Algunos otros, tienen versiones para celulares. Y solo muy pocos aceptan otras plataformas.

Página web

El inicio de los casinos online que dio a través de diferentes páginas de Internet que comenzaron a brindar el servicio de apuestas. En la mayoría sólo se podía jugar al poker y de a poco se fueron incorporando otros como la ruleta, los slots o tragamonedas o el blackjack. En la actualidad, ese número de opciones aumentó y hoy los mejores sitios tienen hasta veinte opciones de juegos distintos.

Al haber sido quien le dio origen a este tipo de entretenimiento, las computadoras son los dispositivos por definición. Si tenes una pc rápida, con buena conexión de Internet y un hardware apropiado (mouse y teclado que funcionen bien), esta es la mejor alternativa para hacer tus apuestas.

App para celulares

En la actualidad todos estamos con el celular en la mano las 24 horas, y esto es lo que hace que últimamente muchos usuarios opten por disfrutar de los casinos online a través de este dispositivo. La comodidad que da es menor a la de la computadora pero aún así, el hecho de que pueda ser -como lo dice su nombre- “móvil”, produce que muchos elijan esta alternativa.

Hasta hace algunos años la tecnología de los celulares no era la más apropiada para cargar las páginas de los juegos online y las trabas que tenía le daba dolor de cabeza a más de uno. Hoy, los desarrolladores están cada vez mejores y ya igualan a las de los sitios webs. Las Apps permiten disfrutar a la perfección de este ocio. ¡Y en cualquier sitio!

Tablet

Saliendo del terreno clásico nos encontramos con las tablets, un instrumento que estuvo muy de moda hace algunos años y que ahora perdió un poco de popularidad. Su auge fue entre el 2010 y el 2012 y es por eso que aunque actualmente se venden menos tablets, la mayoría tiene (o conoce a alguien que tenga) una.

¿Los beneficios de jugar en la tablet? No muchos. Es similiar a la de los celulares ya que la mayoría tiene sistema Android o iOS, pero es menos práctica para trasladar. Sin embargo, quienes la eligen, resaltan que pueden mantener los juegos separados de su teléfono móvil y que tienen una mejor visión de la pantalla al ser más grande.

Consolas

Lamentablemente, todavía las consolas tales como PlayStation, XBox o Nintendo aún no permiten disfrutar de los casinos online. Si bien las mismas tienen juegos que son en línea y con temáticas similares, no llegaron a habilitar la posibilidad de que sus usuarios participen del casino online. Habrá que esperar a ver si en el futuro se suman a esta ola que no para de crecer y que día a día tienen más adeptos.

FS-CP