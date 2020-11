El huracán Iota alcanzó categoría 4 y se acerca a Centroamérica

El huracán Iota alcanzó la categoría 4, de un máximo de 5, con vientos de hasta 230 kilómetros por hora y sigue camino hacia Centroamérica, donde las autoridades evacuaron a miles de personas ya que se espera que toque tierra hoy a la noche en el litoral caribeño entre Nicaragua y Honduras, según precisó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

«Se esperan vientos extremadamente peligrosos y marejada ciclónica amenazante a la vida a lo largo de la costa noreste de Nicaragua y este de Honduras», señaló el último boletín emitido por el organismo estadounidense especializado.

Iota podría tocar tierra esta noche en el litoral caribeño, siguiendo un rumbo similar al que a principios de mes tomó el huracán Eta, que dejó más de 200 muertos y 2,5 millones de afectados por inundaciones y deslaves, precisó un cable de la agencia de noticias AFP.

El NHC advirtió que las fuertes lluvias provocadas por el ciclón podrían causar inundaciones repentinas y crecidas de ríos en Centroamérica y el norte de Colombia , y que estos efectos en Honduras y Nicaragua «podrían verse exacerbados por los recientes efectos del huracán Eta» con un impacto que calificó como «potencialmente catastrófico».

Here are the 10 am EST Key Messages for category 5 Hurricane #Iota. Extreme winds and a life-threatening storm surge are expected along portions of the coast of northeastern Nicaragua. Life-threatening flash flooding is also expected in Central America. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/CP5u0WQY5m

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020