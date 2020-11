Postriunfo de Los Pumas: ¿cómo está el torneo y cuándo será el próximo partido?

La histórica victoria ante los All Blacks sólo representó el debut del seleccionado argentino en el Tri Nations. ¿Cómo quedó en la tabla de posiciones y a quién enfrentará Los Pumas en la próxima fecha?.

El logro está hecho. La hazaña fue consumada. Pero, ¿por qué no ir por más? Luego del histórico triunfo ante los All Blacks por 25-15, la emoción y alegría -que internamente será eterna- durará apenas unas horas: el seleccionado argentino tiene por delante un nuevo desafío no menos importante.

La victoria ante el equipo neozelandés representó sólo el debut en el Tri Nations, un certamen acotado y transformado debido a la ausencia de Sudáfrica. Este certamen, previamente conocido como Rugby Championship, cuenta con la participación de tres países: Argentina, Nueva Zelanda y Australia. Justamente, este último será el próximo rival del conjunto dirigido por Mario Ledesma.

¿Cuándo? El sábado próximo, por la cuarta fecha del campeonato. El partido comenzará a las 5.00 de la madrugada de nuestro país y se disputará en el Mc Donald’s Jone Stadium, de Newcastle.

Con la victoria ante los All Blacks, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera: Nueva Zelanda es el líder con seis puntos (tres partidos jugados), seguido por Australia con cuatro (dos juegos) y Argentina con cuatro (un sólo partido).

Fuente: Olé

