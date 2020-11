Confirman otras 279 muertes y 11.977 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud informó este martes que se reportaron 279 muertes por coronavirus y que se identificaron 11.977 nuevos contagiados en las últimas 24 horas.

Con estos registros, suman 1.262.476 positivos en el país, de los cuales 1.081.897 son pacientes recuperados y 146.396 son casos confirmados activos. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 34.183.

En las últimas 24 hs fueron realizados 31.535 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.289.756 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 72.498 muestras por millón de habitantes.

En cuanto a la cantidad de nuevos contagios, Buenos Aires, con 3.428 es quien más registró en las últimas 24 horas. Le siguen Santa Fe (1.691), Córdoba (1.622), Tucumán (689), Ciudad de Buenos Aires (560), Río Negro (539), Mendoza (520) y Chubut (511).

Le siguen San Luis (452), Neuquén (351), Entre Ríos (338), Santa Cruz (257), Tierra del Fuego (235), San Juan (142), Chaco (144), Santiago del Estero (129).

Completan La Pampa (96), Salta (89), Corrientes (62), La Rioja (48), Catamarca (27), Jujuy (24), Misiones (21) y Formosa (2).

Respecto del monitoreo de internados en camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI), confirmaron 4.494 internados por COVID-19, con un porcentaje de ocupación total de adultos de 57,7% en Nación y 59,9% en el AMBA.

Mientras tanto avanzan las pruebas e investigaciones y crecen las expectativas en la comunidad científica, y en el mundo entero, por el desarrollo de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, luego de que este lunes la farmacéutica norteamericana comunicara que “es un 90% eficaz para prevenir que las personas contraigan el virus”.

La fase 3 del ensayo de Pfizer involucró a 43.538 participantes de seis países. Recibieron dos dosis de la inmunización o de un placebo, con un 90% de protección contra el virus, dentro de los 28 días posteriores a la inyección. Solo 94 personas que participaron en el ensayo desarrollaron coronavirus. “No se informaron problemas graves de seguridad”, dijeron desde Pfizer.

En tanto el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, se mostró seguro de que será la gran mayoría de los argentinos quienes decidan vacunarse y dijo que quienes no lo hagan será un grupo minúsculo de «irresponsables».

«El problema no es de los que no se quieren vacunar, será un grupo de irresponsables, que hagan lo que quieran. Mostremos que el 99% se va a querer vacunar, no mostremos ese grupo de gente irresponsable, delirante«, remarcó en una entrevista con Radio Provincia.

Y aseguró que si se logra vacunar a la gran mayoría de los bonaerenses se podrá «pasar el año que viene como un año mucho más normal y el año siguiente ya olvidándonos del problema y transformándolo en una gripe«.

Fuente: Clarín

DL-CP