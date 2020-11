El dirigente radical Federico Villagra cuestiona la convocatoria a la Convención de la UCR Misiones «por falta de protocolo para sesionar online»

El dirigente y convencional nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Federico Villagra presentó ante el juzgado federal con competencia electoral de Posadas un pedido de nulidad de la convocatoria a la Convención provincial del partido para el 8 de noviembre, por considerar que no están dadas las garantías de conectividad para realizarla de manera remota online ni se estableció el protocolo para garantizar la identidad de los convencionales, como indica la Cámara Electoral Nacional.

En diálogo con Radio Libertad, el dirigente radical dijo que se presenta la nulidad porque “hay una serie de irregularidades en la cual, como afiliado y en defensa de los demás afiliados, estimo que harían que esta Convención finalmente no sea convalidada, ante el temor de eso lo que hicimos es presentar una nulidad en la justicia”.

Mencionó como causales de irregularidades de la convocatoria a las referidas a la Carta Orgánica partidaria y una acordada de la Junta Electoral Nacional en la cual, no se cumplen los requisitos mínimos para realizar una convención vía remota y citó como ejemplo que “no se da a publicidad al acto de la convención, que es un acto público porque somos un partido político y debe darse a publicidad a través de los medios gráficos como dice la Carta Orgánica con 10 días de antelación, eso no se produjo, también debe ser pública a través de un medio audiovisual , tienen que articular los mecanismos para que se pueda ver a través de algún medio público y tampoco se está cumpliendo”.

Agregó Villagra que además no hay un protocolo que acredite la identidad de los convencionales que son 120 “como tiene el Congreso Nacional o la Cámara de Representantes de la provincia, por el cual se convalida con el DNI y una huella digital y no cumplen lo que dice la Cámara Nacional Electoral».

Sostuvo el dirigente que al no cumplir los requisitos no se puede garantizar al afiliado que la persona que se acredite como convencional sea la persona que es porque “no se puede acreditar eso y otra serie de pasos que no se cumplen como presentar protocolo, garantía de conectividad porque hay pueblos donde no hay mucha conectividad”.

Entre otros temas que figuran en el Orden del Día de la Convención mencionó Vilalba la de definir la presentación de autoridades “en la cual yo debería asumir como convencional nacional, porque en mayo no se pudo hacer la Convención y en octubre tampoco, esta es una Convención extraordinaria, por otro lado elegir el presidente de la convención y el normal funcionamiento del organismo”.

Alianzas

Respecto a una nueva alianza con el PRO, dijo que está en la resolución del Orden del Día y también la de definir los frentes que consideró como muy importante y por ello “debe hacerse de una forma prolija, ordenada, para no tener problemas. Debemos estar preparados para el 2021 que son las elecciones” para agregar que “si internamente nos manejamos de forma desprolija no creo que podamos estar preparados para las elecciones si esta pandemia sigue, por eso debemos ir practicando los protocolos y lo que dice la Cámara Nacional Electoral”.

Personalmente consideró que la alianza con el PRO fue perjudicial, destacando que como argumento “a los hechos me remito en el período 2015-2019 la UCR tuvo un protagonismo de reparto, siempre lo dije y mantengo mi postura en la cual creo que el radicalismo tiene que remontarse a sus orígenes, sus raíces y hacer una propuesta que atraiga a los jóvenes y considero que deberíamos ir solos, pero están aquellos que quieren de vuelta reincidir en lo mismo”.

