“Nos quedamos con lo puesto, perdimos todo”, relató una de las víctimas del incendio en Posadas

El barrio Los Manantiales de Posadas vivió una tarde caótica. Transeúntes que pasaban por la zona quemaron basura, el fuego avanzó en las malezas a raíz del viento y terminó dos viviendas por completo. Los bomberos trabajaron más de cuatro horas para controlar el fuego que ocurrió en las intersecciones de las Avenidas Santa Cruz y Vivanco.

Según relataron los vecinos, el fuego se habría originado desde las 14 horas y en cuestión de minutos arrasó con las malezas y finalmente llegó a dos viviendas que se quemaron por completo. Asimismo, informaron que el fuego se habría producido a raíz de una quema de basura en la zona.

Entre lágrimas, Decuarda Moreira, víctima del incendio relató cómo vivió la situación cuando llegó el lugar “nunca pensé que me iba pasar esto. Después de almorzar con mi señora vine hasta mi casa y me encuentro con el fuego. No tengo palabras para decir nada”, comentó muy triste el hombre.

“Sé que hay gente de buen corazón, ojalá me ayuden a mí y al chico también, la cosa no está fácil”, señaló.

Por su parte, José Luis Gonzales otro de los damnificados del incendio comentó “nosotros tratamos de apagar el fuego pero voló una chispa por la cortina de mí puerta y ahí empezó a prender fuego toda mi casa”, relató

Gonzlez siguió contando que una vez que finalizaron de apagar el fuego de su vivienda en cuestión de minutos el fuego avanzó a la casa del vecino y también la destruyó por completo. “Se quemó todo lo que teníamos, no pudimos sacar nada”, dijo.

Según el relato de los vecinos, el fuego comenzó a las 14 en el campo que está en las intersección de las Avenidas Santa Cruz y Vivanco pero en cuestión de minutos y con ayuda del viento, el fuego se propagó y avanzó hacia las viviendas.



Un grupo de jóvenes del barrio coordina una campaña para juntar donaciones para ambos damnificados del barrio Los Manantiales; para colaborar con ellos se pueden contactar con el celular 3764-185379.

La Municipalidad de Posadas trabaja en un plan para evitar que vecinos quemen basura o pastizaleshttps://t.co/0VKJIpC1gg pic.twitter.com/wF9jIwfpgD — misionesonline.net (@misionesonline) September 12, 2020

