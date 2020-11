Vasco Da Gama cerca de comprar al misionero Martín Benítez 

Martín Benitez, surgido de las inferiores de La Picada y que debutó en Independiente de Avellaneda está cerca de ser vendido al Vasco da Gama, de Brasil. El equipo brasilero ejecutará la opción de compra fijada en cuatro millones de dólares por el 60% del pase del misionero.

Luego de que se marchara a préstamo a mediados de febrero rumbo a Vasco da Gama, el posadeño Martín Benítez está reencontrándose con su mejor versión. Esto genera que la dirigencia de los brasileños quiera retenerlo ya que es, además, uno de los preferidos de los hinchas del Vasco de Gama.

Martín Benitez convirtió un golazo de chilena

Según trascendió desde los medios brasileros, el presidente del equipo, Alexandre Campello, pretende cerrar hoy la compra del posadeño, mediante una reunión virtual con los dirigentes de Independiente. La forma de pago sería la de opción de compra; la oferta sería abonar dos millones y medio de dólares, y el millón y medio restante abonarán en dos cuotas durante el 2021.

En diálogo con Manchao da Gama, el mandamás expuso “estamos conversando, no depende sólo de Vasco sino que también de Independiente. Estamos confiados en que continúe aquí”, señaló el dirigente Vasco y continuó “estamos trabajando y haciendo gestiones, muy comprometidos, preparando una propuesta concreta para presentarle a Independiente”.

Días atrás, el misionero y nacido en el barrio Villa Cabello dialogó con Globoesporte y fue claro “hacer todo lo que digo es demostrar en el campo que quiero quedarme, creo que es la única forma de hablar. Hablé con mi agente y el presidente de Vasco de que quería quedarme. Me encantaría quedarme aquí durante muchos años. No hablé con nadie de Independiente, sé que tengo contrato hasta el 31 de diciembre. Hablé con mi agente para decirle a Independiente que me quiero quedar“.

Martín Benítez, de 26 años, jugó en doce (once como titular) de los diecisiete partidos del campeonato brasileño y convirtió un gol. El posadeño antes de emigrar hacia el fútbol carioca había renovado con Independiente hasta junio del 2022.

