“Como la cuarentena fue muy extensa es como si el pueblo se hubiese relajado” dijo el intendente de San Antonio

En el parte epidemiológico de ayer lunes se le atribuyó a Posadas un caso de Coronavirus, que luego se dio a conocer que pertenece a la localidad de San Antonio. Es una mujer asintomática y ya se encuentran en aislamiento 5 personas que estuvieron en contacto con ella. El intendente Fausto Rojas aseguró que ahora tomarán las medidas correspondientes.

Fausto Rojas – Red Ciudadana

San Antonio presentó un caso positivo de Covid. Es una mujer que se encuentra asintomática que habría tenido en contacto con 5 personas que ya están aisladas. Si bien el intendente de la localidad, Fausto Rojas, señaló haber tomado las medidas necesarias para evitar contagios y admitió que los controles no fueron tan estrictos.

“Como por ahí la cuarentena fue muy larga, muy extensa fue como si el pueblo se hubiese relejado un poco, por ahí se hacía la vida normal, estando las medidas vigentes; los ciudadanos de la localidad estaban haciendo reuniones sociales y las fronteras con Brasil no estaban siendo del todo controladas”, afirmó el jefe comunal.

En el parte epidemiológico de ayer lunes se le atribuyó a Posadas un caso de Coronavirus, que en realidad luego se dio a conocer que pertenece a la localidad de San Antonio. Todavía no se determinó el nexo epidemiológico, se tienen dudas de donde se habría contagiado. “Se cree que pudo haber venido de Brasil o puede ser de acá, no hay una certeza, no se ha determinado el nexo” reveló el intendente.

En cuanto al paso fronterizo con Brasil señaló: “El tema de Brasil realmente es un tema aparte, está totalmente desprotegido, no tenemos personal de Gendarmería, no hay ningún tipo de control. Teníamos personal de Gendarmería, pero se llevaron para otro lado, la gente va y viene normalmente”, admitió Rojas.

Rojas aseguró que a partir de ahora se tomarán medidas más estrictas. Se prohibirán durante los próximos 15 días las reuniones familiares y las aglomeraciones en espacios públicos. Se va a trabajar más con la policía y concientizar a los ciudadanos de que tomen todas las medidas como el uso del barbijo y el distanciamiento social. En cuanto a los horarios comerciales seguirán trabajando abriendo hasta las 20.

Con respecto a la entrada a la localidad, Rojas afirmó que se exigirán las medidas como el certificado negativo de Covid-19, el barbijo y los 15 días de cuarentena.

ZF-A