Trabajadores de la Danza a la espera de una ley nacional que contenga un plan de recuperación pospandemia para el sector

La Ley Nacional de Danza es aún una herramienta pendiente, señalan Alma Canobbio, Eugenia Schvartzman y María Fernanda Vallejos, tras analizar la situación que atraviesan distintos colectivos y grupos de danzas de todo el país que conformaron el Frente de Emergencia de la Danza, un espacio que busca generar alternativas y medidas para ayudar a los precarizados empleados y artistas en estos momentos de pandemia. Una ley «madre» que beneficie a todos los bailarines, profesores y trabajadores del colectivo a nivel país, es lo que proponen desde el frente.

“La situación de emergencia sanitaria, económica y cultural a raíz de la Covid-19 expuso la precariedad en la que ya se encontraba el sector de la danza. La falta de interlocutores específicos en el sector gubernamental se hace visible y se suma la ausencia de un Instituto Nacional de Danza”, explican las referentes a Télam.

“En estos años la comunidad de la danza ha generado un entramado. Somos los y las trabajadoras de la danza, quienes construimos organizaciones y grupalidades con modos de funcionamiento, en diferentes territorios y con diversas identidades. La falsa creencia de que sería prioritario detentar una sola manera de organizarnos, o hacerlo bajo una misma denominación, pone a la danza en un lugar de disminución que no se condice con la realidad ni con la historia de las organizaciones culturales, territoriales o sindicales de nuestro país”, indican las mujeres en un artículo publicado por la agencia nacional de noticias.

Alma Canobbio del Movimiento Federal de las Danzas NOA; Eugenia Schvartzman del Movimiento por la Ley Nacional de Danza y María Fernanda Vallejos del COBAI Rosario, son todas integrantes del Frente. El Proyecto de Ley Nacional de Danza se comienza a trabajar en 2010 desde el Movimiento por la Ley Nacional de Danza , tiene como objeto el fomento, la promoción, difusión y preservación de la danza en todo el territorio argentino, en sus diversos géneros y manifestaciones a través de la creación del INDA, Instituto Nacional de la Danza.

Fue presentado cuatro veces en el Congreso Nacional y aún no obtuvo tratamiento. El 12 de noviembre de 2019 se creó el Movimiento Federal de Danza para continuar trabajando en los ejes de organización que permitan impulsar el tratamiento de dicho proyecto. Pretende abordar aspectos de legislación, circuitos laborales, redes de trabajo y colaboración, fomento, creación, capacitación, formación e investigación. «Proponemos el debate, estudio y puesta en valor de cada uno de estos temas, de forma colectiva a través de las múltiples asambleas que se realizan en las distintas jurisdicciones del país. A partir de ellas, se generan informes y datos necesarios para establecer estrategias que permitan mejorar el trabajo mencionado precedentemente y hacer de soporte al Proyecto de Ley Nacional de Danza”, indicaron.

El 15 de octubre de 2017, después de un intenso trabajo, se sancionó la Ley Provincial de Danza de Misiones. «Un hecho histórico para la danza de Argentina y el resultado de empezar a pensarnos dentro de marcos regulatorios y de fomento que permitan desarrollo sustentable para la actividad. El Instituto Provincial de Danza de Misiones será en primero de Argentina y sienta el precedente para que haya más legislación para la danza en todas las jurisdicciones que así lo consideren necesario», destacaron desde el Movimiento Federal de la Danza.

El impacto de la cuarentena en Misiones

En Misiones, en diálogo con Gustavo Escobar, artista, coreógrafo y reconocido bailarín internacional de Hip Hop y Danzas Urbanas, coincidió con el diagnóstico del frente nacional y se refirió al escenario local donde son más de un centenar de academias o estudios de danzas en sus diferentes ritmos y disciplinas que se mantienen cerradas. «Misiones logró avanzar en algunos aspectos, como la sanción de la Ley de la Danza y la creación del Instituto Provincial de la Danza, pero frente a la pandemia quedan mucho por hacer por los trabajadores y trabajadoras del colectivo misionero», dijo.

«En Misiones se logró dar pasos para acompañar al colectivo y grupos de danzas antes de la pandemia por COVID-19, pero ante la precarización y alta informalidad en la que se encontraban trabajando, con la cuarentena prolongada se expuso aún la crisis de este sector que moviliza cientos de bailarines y sus familias en la provincia. La misma situación crítica del sector a nivel nacional se vive en la provincia”, dijo uno de los referentes independientes a Misiones Online.

Explicó que “la ayuda económica que desde el Estado intentaron hacer llegar a los trabajadores, finalmente fue un porcentaje muy bajo el que en forma efectiva logró llegar y dar contención en la emergencia social. En todo lo que es clases de bailes en las distintas disciplinas, danzas en todos los niveles y estilos, nos vimos obligados a suspender en forma inmediata las actividades desde marzo por el aislamiento obligatorio y distanciamiento social. Y muchos solo teníamos este ingreso, por el trabajo independiente que realizamos con nuestros alumnos, fomentando la cultura de la danza, formando a futuros bailarines, organizando eventos y participando en torneos y competencias, todo esfuerzo privado que hoy está devastado. Todo se terminó, y quien no tenía otro ingreso o un trabajo dependiente de algún organismo del Estado, o un familiar que lo ayude, no tenía chance de reacomodarse. El golpe fue muy duro para todos y no tuvimos el rol de un interlocutor que nos ayude a resolver los problemas que provocó la pandemia. En un alto porcentaje, los trabajadores de la Danza prácticamente no existíamos para el sistema, era un rubro que trabajaba en la informalidad y solo aquellos que tenían algún trabajo dependiente del Estado lograron sostenerse. El movimiento de la danza en Misiones implica cientos de profesionales y sus familias en toda la provincia que dependen de esta actividad”, precisó.

En ese contexto, sostuvo que en “Misiones se refleja la diversidad y la multiculturalidad con una gran comunidad de la Danza. Tenemos mucha gente que vive del arte y la danza de la provincia, y es muy difícil transmitir lo que siente el artista que no puede ejercer y vivir de su trabajo, pero peor aún que no tiene certezas de cómo saldrá adelante. Solos no podemos, por eso nos estamos uniendo entre todos en asociaciones o colectivos, para aportar propuestas que permitan acercar al Estado Provincial y Nacional acciones para salir adelante pospandemia”, dijo Escobar, quien también apoya a la nueva Asociación Danza Activa Misiones.

Fue creada resultado de la unión por la crisis que viven durante la pandemia y es presidida por Amira Rojas, la presidenta e impulsora de la creación de la asociación, es directora de la Academia Superior de Danzas Habibi de la ciudad de Posadas, desde hace 20 años. «En los últimos meses se han conformado nuevas asociaciones y colectivos, y se espera que el Instituto de la Danza se ponga en marcha para comenzar a trabajar con nuevas metas y propuestas», dijo el profesional.

En el mientras tanto, se organizan con talleres y capacitaciones virtuales de las distintas disciplinas y estilos de danzas y ritmos, para mantenerse conectado con el arte y con su actividad, y cuentan con el apoyo de la Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia de Misiones.

“Tenemos el diagnóstico de la situación que se atraviesa, pero también somos conscientes que tenemos que pensar las alternativas para salir adelante en forma progresiva, pero no solo de la urgencia, sino de forma sostenida. Pasar de la informalidad a la formalidad, con transparencia sobre cuánta gente conformamos la comunidad de la Danza en Misiones y qué se necesita para recuperar la identidad cultural que teníamos y hoy está muy golpeada por la cuarentena”, expresó Escobar.

“El primer paso será pasar de la informalidad a la formalidad. Por otro lado, los propietarios de escuelas y academias que nos vimos obligados a cerrar nuestros locales, para suspender gastos de alquileres frente a cero ingresos de cuotas y evitar acumular deudas, estamos estudiando las alternativas de recuperación progresiva y estable. Pero es empezar de cero. Se prolongó la cuarentena, nadie imaginaba que duraría todo el año, y no sabemos que pasará. Finalmente estamos terminando el 2020 y recién algunas actividades comienzan a habilitarse, pero para tomar la decisión de invertir y asumir costos aún falta apoyo y visibilizar la importancia que la cultura de la danza, que tiene un valor emocional y de bienestar muy fuerte, y hoy estamos todos muy golpeados. La recuperación será muy lenta en nuestro rubro, pero hay que empezar a planificar entre todos, privado y Estado, para salir adelante”, sostuvo el profesional.

Finalmente, reflexionó en que «Misiones, a diferencia de otras provincias, tiene vigente la Ley de la Danza y creó el Instituto Provincial de la Danza, pero la pandemia no permitió aun lograr su puesta en marcha a pleno. Este será el espacio para fortalecer una política cultural específica para los profesionales bailarines y sostenible en el largo plazo. Pedir a nuestros representantes que las condiciones de financiamientos o subsidios que se otorguen no solo sea para ayudar en un ingreso, sino en capacitación de gestión, en organización, para que los que integramos la comunidad podamos profesionalizar cada vez más nuestros emprendimientos y podamos vivir de lo que generamos en nuestro trabajo como una actividad formal económica. La realidad es que este es un sector muy grande, genera trabajo a mucha gente, mueve una economía que tiene que empezar a registrarse para que le den su justo valor de importancia. Son cientos de profesores y bailarines que aún no tienen ayuda o no saben cómo salir adelante, no saben cómo autogestionarse, por eso nos estamos juntando en asociaciones o colectivos para generar alternativas y ayudarnos”, concluyó el profesional.

P.E.--EP