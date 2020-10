Misiones vivió un un sábado de intenso calor

Posadas vivió un sábado de intenso calor. La jornada presentó un caluroso clima y los posadeños aprovecharon los espacios públicos que existen en Posadas para realizar actividades permitidas. La Costanera es el lugar donde los ciclistas y runners optan por pasar la calurosa tarde.

El clima primaveral llegó para quedarse y muestra cada día un anticipo del intenso calor que hará en el verano. En este marco, muchos posadeños dejan su hogar y salen a refugiarse del calor en algún espacio público de la ciudad.

Con termolar en mano, muchos jóvenes prefieren sentarse bajo una sombra para hacerle frente a las altas temperaturas y así no sufrir golpes de calor. Por su parte, los amantes de las caminatas se trasladaron hasta el asfalto de la Costanera y realizaron la caminata permitida.

Además, quienes son amantes del río Paraná optan por remar en las aguas que costean parte de la provincia de Misiones. Kayak, velas, windsurf son los medios de transporte que utilizan para moverse en el espléndido río.

Quienes optan por tomar el sol en el balneario de El Brete no pudieron realizarlo ya que todavía no está habilitado por el Municipio. Además, para la temporada de verano, ante la imposibilidad de muchos de salir del país, la Municipalidad de Posadas se encuentra en el armado de un protocolo de bioseguridad para tener una temporada de verano con muchos cuidados y así evitar contagios masivos en la tierra colorada.



Pasadas las 16 horas, el pronóstico de las altas temperaturas se cumplió y el termómetro escaló hasta los 36 grados en Posadas.

