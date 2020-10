Los balnearios de Posadas avanzan en la creación de protocolos de seguridad e higiene para la temporada de verano

Si bien todavía faltan dos meses para que llegue el verano, el calor ya se hace sentir en la provincia de Misiones y los misioneros comienzan a planificar a dónde irán a refugiarse del calor. En Posadas, el balneario de Miguel Lanus comenzó con los trabajos de reacondicionamiento, mientras que El Brete será el próximo en recibir mejoras en la infraestructura.

Isaac Villalba. Radio Libertad

El balneario de El Brete y la playa ubicada en Miguel Lanus vienen con un crecimiento año tras año de visitantes que utilizan el río para refugiarse de las altas temperaturas. Este año, será algo atípico ya que estará marcado por la pandemia del coronavirus y dónde el distanciamiento social es la clave para evitar contagios.

El director de Deportes Náuticos y Balnearios y Costanera, Isaac Villalba contó que están trabajando en los acondicionamientos y la puesta a punto para la temporada de verano. Las tareas de mejoras se basan en; acondicionar el sector de la arena, ubicar las canchas (voley-fútbol 5). Asimismo, en el balneario de Miguel Lanus explicó que están acondicionando en distintos sectores de la costa donde bajó agua y no hay profundidad.

Por su parte, el balneario del Arroyo Martires en Villa Cabello todavía no se encuentra en condiciones de recibir visitantes, debido a los resultados obtenidos sobre muestras tomadas en el agua. En ese marco, Villalba aclaró que de igual manera trabajan en el Solarium y para que los posadeños puedan disfrutar de ese sector de la Capital provincial.

Además, Isaac Villalba sostuvo que, se está avanzando en la creación de protocolos de seguridad e higiene para habilitar los balnearios. «En cualquier momento tendremos fechas estimativas de inicio de temporada, pero no podemos adelantar nada«, dijo en comunicación con Radio Libertad.

El protocolo se basará en la cantidad de visitantes que podría recibir los balnearios y de cómo se distribuirán a lo largo y ancho de la playa y así evitar aglomeramiento de personas. Además, el director de Deportes Náuticos y Balnearios y Costanera aclaró que todavía ninguna pileta está habilitada y que están en el armado de los protocolos.

«Normalmente el 1° de diciembre se da inicio a la temporada, este año se está viendo ya que se viene una ola de intenso calor«, concluyó Isaac Villalba.

Por otro lado, días atrás se conoció que extendieron la reválida del año pasado para los guardavidas que trabajarán en balnearios y piletas.

La dirección de Seguridad Acuática de Misiones decidió extender la reválida de los guardavidas que habían aprobado y trabajaron la temporada pasada, para que estos mismos puedan volver a desempeñar su tarea en balnearios y piletas, en caso de que se autorice la vuelta de este tipo de actividades. Franco Bacigalupi, responsable del área, explicó que la intención es tener a los guardavidas ya preparados.

“Todos los años se toma la reválida en octubre. Hoy tenemos una emergencia que todo el mundo conoce y tenemos que entender que somos profesionales en el tema guardavidas y tenemos que trabajar en prevención”, afirmó el funcionario durante una rueda de prensa y señaló que la reválida es una certificación emitida por la dirección de Seguridad Acuática, de que los guardavidas están capacitados físicamente y en primeros auxilios.

“El examen tiene un teórico práctico en primeros auxilios, un examen físico en la pileta y otro en el río. Hoy no podemos dar una reválida en el río porque estamos diciendo que no entren al agua y debemos dar el ejemplo”, apuntó Bacigalupi y agregó que, si bien está comprobado que en el agua de las piletas, el cloro mata al Covid-19, desde la dirección se descartó la posibilidad para no tener movimiento de personas.

Guardavidas en el balnearios de Posadas

“Posadas cuenta hoy con 141 guardavidas habilitados el año pasado, es decir que podemos llegar a tener 141 personas en un lugar cerrado, esperando su turno de rendir. No podemos arriesgarnos por más que tengamos todas las herramientas para prevenir”, indicó y recordó que en Oberá son 21 los guardavidas que aprobaron la temporada pasada.

