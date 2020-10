Ruiz de Montoya: intendente suspendió Feria de Semillas prevista en tekoa Tupã Mba’e por prevención de contagios de COVID-19

Más de 14 comunidades Mbya Guaraní de la localidad firmaron una carta planteando su desacuerdo con la realización de un evento previsto para este martes 20 de octubre en la localidad. Era organizado por organismos no indígenas (Agricultura Familiar, IFAI, Agro y Producción y Municipalidad de Ruiz de Montoya) y estaba pensado llevarse a cabo en la Tekoa Tupã Mba’e de la localidad. “El planteo principal fue por la pandemia, hay miedo en las comunidades de contagios si se movilizan. Por ello, se decidió suspender hasta un mejor momento. También pidieron ser escuchados en otras necesidades más urgentes, y hemos abierto un canal de diálogo para acompañar a las comunidades en la búsqueda de soluciones”, dijo el intendente Víctor Vogel.

Desde la Municipalidad de Ruiz de Montoya, Víctor Vogel, explicó que una entrevista que enfrenta varios desafíos de su primer año de gestión, ya que «me encuentro respondiendo a las problemáticas históricas de comunidades Mbya Guaraní. Son temas muy complejos, donde el municipio debe gestionar ante la provincia algunas respuestas y otras dialogando localmente, pero estoy escuchando los planteos y tratando de resolver de la mejor manera las situaciones problemáticas que no son nuevas, pero que en conjunto iremos buscando soluciones”, dijo el jefe comunal en diálogo con ArgentinaForestal. com

Este martes 20 de octubre estaba previsto que se realizara una “Feria de Semillas” en una de las comunidades indígenas del municipio, organizada en forma conjunta por Agricultura Familiar, Agro y Producción, IFAI, y el Municipio de Ruiz de Montoya. “Se habían realizado algunas reuniones en unas 6 aldeas para informar del evento, de las que participé y en ningún momento nos expresaron su disconformidad durante la reunión. Pero tienen sus formas y tradiciones, y la manera de decidir lo que quieren o no, y finalmente expresaron su desacuerdo con la organización de la feria”, detalló el intendente.

El desacuerdo se dio a conocer tras un encuentro que realizaron entre 14 líderes del Pueblo Mbya Guaraní la semana pasada en una tradicional ceremonia de caciques, en guaraní denominada Aty Ñeychyrõ, y elevaron un pedido a las máximas autoridades de la provincia y al intendente de la localidad para expresarles que “no” aceptaban que una Feria de Semillas Ancestrales se lleve a cabo en “ninguna comunidad del Pueblo Mbya Guaraní” en el mencionado municipio.

Las comunidades manifestaron en el documento que “no era el momento oportuno ante los riesgos por la pandemia por COVID-19”. En segundo lugar, en la misiva exponían que “no habían sido consultados previamente” por los organizadores no indígenas respecto al evento “ni somos parte de esta actividad”.

Los líderes de las 14 comunidades de Ruiz de Montoya y alrededores expresaron que “no es este el momento de hablar de semillas, sino que otros problemas que tienen respecto a sus derechos de titularidad de sus tierras, de acceso al agua, de atención de la salud, de la educación, de la necesidad de viviendas, de tramites demorados de Personerías Jurídicas por años. No queremos una feria de semillas, no necesitamos que un no indígena quiera enseñar en nuestro territorio que hacer con nuestras semillas. Eso es no respetar nuestros saberes ancestrales. No queremos que el 20 de octubre se realice una feria en la comunidad de Yupã Mba’e”, manifestaron días atrás.

El intendente Vogel confirmó la suspensión del evento y aclaró que oportunamente se había conversado con seis aldeas de Ruiz de Montoya para que participen del evento. “He conversado con los caciques y referentes de las comunidades estos días, hemos escuchado sus planteos y el principal temor es la movilización en un contexto de pandemia con mayor contagios en los municipios de la zona. Entendemos que por prevención es mejor suspender por el momento esta organización de la Feria de Semillas y establecer una nueva fecha para los próximos meses”, explicó.

En paralelo, a los cuestionamientos de la nota elevada con la firma de los participantes a la asamblea, agregó que “estamos en un proceso de gestión nuevo y desde mi gestión seremos muy respetuosos de las comunidades Mbya Guaraní, pero no sabíamos de su malestar ya que habíamos dialogado con unas seis comunidades y anteriormente nunca se habían expresado en disconformidad. Ahora hemos abierto un canal de diálogo, y en todo lo que pueda acompañar ante la provincia y la Nación por sus legítimos derechos, lo iremos haciendo en la medida que desde nuestra jurisdicción podamos hacerlo. Hay problemas que son de hace varias décadas, veremos cómo podemos ayudar para encaminar hacia alguna solución, y otros que son más sociales y de necesidades, que atenderemos desde la municipalidad”, aseveró Vogel.

“El respeto por escuchar a las comunidades y la predisposición al diálogo está y estará siempre presente desde la Municipalidad, y este mensaje le hice saber a las comunidades”, concluyó el intendente.

