Chaco: el estudiante de la UNNE al que echaron de una clase por no tener Internet había sido reconocido por instalar una antena en su casa

Echaron a un estudiante de la UNNE, sede Resistencia, de una clase virtual y sus compañeros de la Universidad Nacional del Nordeste expresaron su enojo para con una docente de la carrera de ingeniería y asimismo con su ayudante de cátedra, quienes lo expulsaron porque en ese momento no podía encender su cámara ya que se encontraba buscando un lugar con buena señal de Internet.

Se trata del ingresante Brian Pereson, oriundo de la provincia de Santa Fe, donde se encuentra viviendo actualmente a causa de la pandemia de coronavirus. Su casa queda prácticamente en una zona rural donde en muchas ocasiones se vuelve difícil hallar buena señal, inclusive hace unas semanas atrás su historia se hizo conocida ya que su padre decidió instalarle una antena en el patio.



El joven estudiante de la UNNE había sido felicitado hace un mes por instalar una antena en su casa

Desde la misma página de noticias de la Universidad Nacional del Nordeste habían reconocido a Brian, estudiante de la Facultad de Ingeniería -más precisamente de la carrera de Ingeniería Electromecánica-, ya que hace aproximadamente un mes atrás su papá instaló una antena en el patio de la casa para que el joven pudiera tener acceso a Internet y así participar de las clases virtuales desde Lanteri, su pueblo natal.

Pese a las dificultades y los obstáculos existentes, desde su teléfono celular el estudiante logró regularizar todas sus materias del primer cuatrimestre. A principios de 2020 se había mudado a Corrientes, donde vive su hermana, desde donde cada día se trasladaría hasta Resistencia para cursar, pero la pandemia lo obligó a regresar a Santa Fe y cursar desde allí.

A causa de los desafíos en materia de conectividad, inclusive se replanteó la continuidad en su carrera. Gracias a la antena que instaló junto a su padre, tenía la oportunidad de ver las clases grabadas ya que la conexión tampoco era la suficiente como para que pudiera participar en vivo, mientras se comunicaba por WhatsApp con algunos compañeros y profesores.

Cuando podía, se trasladaba hasta la casa de una tía en el pueblo -a unos 10 kilómetros- donde tenía mejor señal y eso le permitía mejorar sus actividades e intentar participar de algunas clases online. Con mucho esfuerzo, Brian regularizó materias como “Análisis Matemático”, “Álgebra y Geometría”, “Sistemas de Representación Módulo 1” y “Fundamentos de Ingeniería”.

Desde la Facultad de Ingeniería de la UNNE destacaron la experiencia de Brian por todas las dificultades que atravesó para cumplir sus labores como estudiante en medio de la pandemia, y casi sin adaptación a la vida universitaria presencial.

Usuarios de las redes repudiaron la actitud de la docente que echó de la clase virtual al estudiante de la UNNE

En el video donde lo expulsan por no tener la cámara encendida, requisito que no tiene injerencia alguna para que los estudiantes no puedan participar de las clases virtuales, Brian tiene la oportunidad de intercambiar algunas palabras con su profesora Claudia Durnbeck y el ayudante Danilo Reynozo: le dice que no está en su casa, que no tiene dónde apoyar el teléfono y que por eso no puede encender la cámara.

Pese a su justificación, lo expulsan de la clase de todas formas y le indican que si no va participar, le corresponderá un “ausente”. La actitud de la docente y su ayudante de la cátedra de Análisis Matemático II fue repudiada en las redes sociales tanto por los propios alumnos de la institución educativa como por los cibernautas hasta donde llegó la publicación.

