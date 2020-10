Las redes sociales ya no son lo que solían ser

¿Te acordás cuando la lucha era por tener muchos seguidores? Todo el éxito en el juego de las redes sociales se resumía a tener muchos seguidores. Con esas reglas de juego por supuesto que todos hacíamos lo que fuera necesario para sumar amigos o seguidores, y claro está, los que más seguidores tenían eran los grandes ganadores. Bueno, las reglas cambiaron.

La comunicación en términos generales debe ser observada y evaluada permanentemente, las redes sociales no son la excepción para quienes les damos un uso profesional.

Hace un tiempo las reglas del juego en las redes sociales, entre otras, decían que a mayor cantidad de amigos o seguidores, mayor llegada. Hoy, lo habrás notado, podés tener miles de seguidores y sin embargo el alcance se reduce a cifras irrisorias. Cuentas con 30.000 seguidores tienen 20 o 30 visualizaciones.

Las reglas cambiaron

Lo que tenemos que entender para empezar el debate sobre las redes sociales, es que son el negocio de otro.

A partir de esa comprensión podemos hablar de todo lo que quieras, y podemos estar de acuerdo en algunos puntos o discrepar en otros, pero nunca perdamos de vista que estamos hablando del negocio de otro, que está ganando plata y que nosotros somos el producto.

Sí, porque lo que venden es el público cautivo que tienen en sus redes a múltiples clientes, entre otros, los auspiciantes; que no estarían si en esas redes no estuviéramos todos nosotros mirando día y noche lo que pasa.

El modelo de negocio es similar al de cualquier medio de comunicación, por ejemplo, dos radios compiten por audiencia y para ello ambas se esfuerzan por tener la mejor programación. ¿Para qué lo harían si eso no resultaría en más publicidad y más negocios? Con las redes es lo mismo, de eso se trata.

Pero como todos los negocios 3.0, 4.0, y aún mucho más los 5.0; la cooperación y la filosofía de negocios en conjunto están cada vez más naturalizados; siendo las redes sociales uno de los ejemplos más cercanos para todos.

Es decir, Facebook o Instagram te dejan hacer negocios en sus redes, pero no quieren que vos ganes sin compartir con ellos. Recordemos, el negocio es de ellos.

Podés tener 100.000 seguidores pero solamente van a ver tus publicaciones el número de personas que los dueños del negocio te permitan.

Antes, si tenían muchos seguidores eso era sinónimo de mucha llegada, hoy, aunque tengas muchos seguidores tus publicaciones se ven mucho menos porque esa es la idea del negocio.

Dos formas de participar

Existen dos modos de lograr que las redes sociales te permitan mayor llegada, ambas tienen que ver con dos necesidades de los dueños de negocio. ¿Qué necesitan? Plata o más gente. Si podés aportar algo de eso, ellos harán que tus publicaciones lleguen a más personas y puedas hacer negocios en sus redes.

En ambos casos tenés que invertir algo, o será dinero o será tiempo. Pero regalado no existe nada en el mundo.

La forma más común es pagar publicidad. Ponés plata y con eso te garantizan un alcance controlado a cierta cantidad de gente, personas que posiblemente ya están entre tus contactos pero a pesar de eso no te ven porque así está configurado el sistema. Pero si pagás, podés llegar a cierto número de personas bastante bien segmentado.

La otra forma es aportando contenidos. La pelea entre las redes es por mantener la atención de la mayor cantidad de personas posibles el mayor tiempo posible, así que si vos estás dispuesto a aportar contenido de valor, contenido que a las personas les guste, que haya respuesta, comentarios, compartidos, entonces ellos van a hacer que más personas te vean y podés conseguir un alcance orgánico y un crecimiento bastante bueno sin pagar publicidad.

Repasando, no importa cuántos seguidores tengas, siempre te van a ver pocas personas porque los dueños de las redes te están pidiendo que aportes al negocio, o aportás plata o aportas contenido, pero si no sumás nada de esto, solamente servís como producto que ellos venderán.

Repensar el juego

Las redes sociales son una maravilla que ha cambiado nuestra sociedad y han otorgado una infinidad de oportunidad de negocios, pero hay que saber interpretarlas y entender de qué se trata el juego para jugar con inteligencia.

Algunas empresas se desesperan por sumar seguidores, cuando esa pelea es parte del pasado. Ahora la construcción pasa por otro lado. Por supuesto que hay que trabajar con las redes sociales, pero con entendimiento de que ningún marketing digital puede salvar a nadie, ni antes ni ahora ni en el futuro podrán. Las redes sociales bien trabajadas potenciarán los resultados, pero no podrán hacer mucho si el producto o el servicio no es excelente, tal como lo exige la sociedad en este tiempo.

Además, es importante usar todas las redes y los canales de comunicación posible, no solamente las redes, sino que las redes deben acompañar la estrategia de comunicación de la empresa, no pueden ser lo principal, sino un complemento. Y por supuesto, cada red en su lenguaje y cultura particular.

Finalmente, es muy importante trabajar en la segmentación del público. ¿De qué te sirve tener 10.000 seguidores si ninguno es tu cliente potencial? Es preferible tener 100 pero a los que les puedas vender algo.

Me despido haciendo una invitación a estudiar las redes sociales como toda la comunicación social de forma permanente, si entendemos a la comunicación estratégica como un aliado en nuestros proyectos.

Hasta la próxima

Por Sergio López- Agencia de Comunicación y Capacitación PENSAR

