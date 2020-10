La Justicia Federal inició una investigación a raíz del escándalo en la playa Club del Río

Prefectura labró un acta al propietario del yate en el que se realizó una fiesta el fin de semana pasado frente a la playa Club del Río en San Ignacio por exceder la capacidad de la embarcación y llevar al timón a una persona que no contaba con la habilitación. La fuerza informó a la Justicia Federal de Oberá que dio instrucciones de iniciar el procedimiento correspondiente. Además se labraron actas contra Club del Rio por no hacer cumplir el protocolo en materia de coronavirus.

En su camino de regreso a Posadas, la embarcación de mayor porte de las que participaron de la fiesta viralizada en redes sociales fue controlada por efectivos de la Prefectura Naval Argentina, quienes labraron un acta porque la persona que venía timoneando la nave, el hijo del propietario, no llevaba consigo la habilitación correspondiente y porque la embarcación llevaba más gente que la permitida por los protocolos de coronavirus.

La fuerza informó a la justicia federal de Oberá que inmediatamente tomó cartas en el asunto.

«Si bien no ingresó formalmente el informe todavía, sí recibimos los llamados telefónicos de la fuerza, dimos instrucciones de iniciar un procedimiento y está pendiente la remisión del acta de ese procedimiento para dar el ingreso formal. Tengo entendido que se presentaría por Fiscalía Federal de Oberá y que se nos remitiría en breve», indicó ante la consulta de Misiones Online Alejandro Gallandat Luzuriaga, Juez Federal de Primera Instancia de Oberá.

También se están investigando denuncias por incumplimiento de protocolo dentro de Club del Rio, específicamente en lo referido a distanciamiento social y uso del barbijo. En ese caso, las autoridades buscan determinar las responsabilidades que pudieran caberle al establecimiento.

Y es que la semana pasada se viralizaron en redes las imágenes de las playas del club aglomeradas de personas. Adicional a ello, otras fotos de jóvenes festejando en una embarcación e incumpliendo los protocolos también se difundieron en las plataformas online.

Según el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, colaboraron con Prefectura para presentar las denuncias. «Acompañamos en la denuncia y en las actas labradas. En el Club de Río también se labró un acta de lo ocurrido”.



Justicia Federal de Oberá

Club de Río no veía motivos para recibir una sanción

El dueño del club del Rio, Jorge Néstor, afirmó hace unos días que no hay razones que justifiquen una sanción. «Desde nuestro punto de vista no hay razones para una sanción porque nosotros mismos tomamos la iniciativa de reducir la cantidad de personas y lo que sucedió en el río no nos podemos hacer cargo».

Néstor sostuvo que incrementarán los controles que estén dentro de su responsabilidad, pero aclaró que hay acciones para los que ellos no están habilitados como la supervisión de los yates y embarcaciones.

Contó que el domingo, al medio día «le pedimos a la Policía que nos asista para cortar el camino principal donde arranca el Club del Río, en el camino principal y pusimos ya los controles, evitando la entrada de gente».

#AHORA Estamos al aire con Jorge Néstor, propietario de Club de Río, complejo turístico que se encuentra en San Ignacio. El pasado fin de semana, colapsó de gente en plena pandemia y se desató la polémica. — Radio Libertad (@fmlibertadmol) October 13, 2020

Afirmó que eso los ayudó pero que aparecieron los problemas vinculados con la navegación de distintas embarcaciones que vinieron de diferentes lados como un yate que hizo una gran fiesta frente al Club del Río y negó que ellos estén relacionados a la misma.

«Nosotros no tenemos nada que ver con esa fiesta, ni con las embarcaciones, pero esos fueron los motivos que hicieron mucho ruido. Nuestra empresa tiene años de trayectoria y queremos preservar nuestra presencia en el sector turismo de Misiones».

Según el Ministro de Gobierno, será la Justicia quien determina la culpabilidad o inocencia de los actores involucrados en los hechos.

