Prohibirán el ingreso de grupos de jóvenes al Club del Río para evitar aglomeraciones como la ocurrida el último fin de semana

Jorge Néstor, propietario del Club del Río informó que también no permitirán que las personas ingresen al predio con conservadoras, debido al peligro de que se repitan las imágenes del fin de semana pasado cuando no se respetaron los protocolos. Desde Turismo de Misiones, el titular José María Arrúa se mostró a favor de estas medidas y afirmó que el flujo de misioneros que realizan turismo interno se mantiene en alza.

A través de las redes sociales el fin de semana se viralizaron algunas fotos en las que se ve un gran amontonamiento de personas en la costa del río Paraná, en el predio del Club del Río. En esa línea, el dueño del club, Jorge Néstor sostuvo que incrementarán los controles que estén dentro de su responsabilidad, pero aclaró que hay acciones para los que ellos no están habilitados como la supervisión de los yates y embarcaciones.

Contó que el domingo, al medio día «le pedimos a la Policía que nos asista para cortar el camino principal donde arranca el Club del Río, en el camino principal y pusimos ya los controles, evitando la entrada de gente».

Afirmó que eso los ayudó pero que aparecieron los problemas vinculados con la navegación de distintas embarcaciones que vinieron de diferentes lados como un yate que hizo una gran fiesta frente al Club del Río y negó que ellos estén relacionados a la misma.

«Nosotros no tenemos nada que ver con esa fiesta, ni con las embarcaciones, pero esos fueron los motivos que hicieron mucho ruido. Nuestra empresa tiene años de trayectoria y queremos preservar nuestra presencia en el sector turismo de Misiones».

Por su parte el intendente de San Ignacio, Javier Peralta afirmó que como municipio seguirán afianzando el turismo interno, pero «la idea es tratar de mejorar las cuestiones de seguridad del San Ignacio como destino turístico y estamos habilitando los medios en cuanto a ponernos de acuerdo con diferentes clubes para que en conjunto con Prefectura y la Policía de Misiones y evitemos que se repitan estas situaciones y disfrutemos un verano con tranquilidad», dijo.

Según Peralta aún no tienen previsto sanciones contra el club porque como municipio no es un ente encargado de ese tipo de sanción. «Sí tenemos previsto el afianzar el protocolo y hacer uno nuevo en caso se requiera para que esto no suceda».

El ministro de Turismo de Misiones destacó la trayectoria del club y «el producto Club del Río en San Ignacio es uno ya instalado y hoy nos reunimos con uno de sus encargados y la idea es ir tomando una decisión que tiene primero a cuidar el protocolo y ver lo que no se consideró y hasta dónde va el control de ellos. Hablamos también con Prefectura y la Policía de Misiones para ir controlando».

Arrua firmó que debido al flujo importante de misioneros que realizan el turismo interno surgen estas cuestiones que ni bien aparecen deben tomarse en cuenta y tomar medidas para velar por el cumplimiento de los protocolos.

«Debemos hablarlas y tomar medidas y esperamos que esta situación se vaya moderando y podamos tener nuevamente los próximos fines de semana nuevamente el producto Club del Río cuidado y a disposición de la familia misionera», indicó el titular de Turismo.

Jóvenes ya no podrán ingresar al predio del Club del Río

En ese sentido, el empresario contó que tomarán como medidas la restricción de grupos juveniles hasta que la situación se normalice. Añadió que no permitirán la entrada de nadie que ingrese con conservadora pues estos son algunos de los motivos por lo que los jóvenes toman más de la cuenta.

«Nosotros vendemos bebidas, pero cuando vemos que alguien tomó más de la cuenta, no le vendemos más y eso nos permite tener todo bajo control y esto no sucede cuando ellos llevan las conservadoras y así se produce el desmadre», señaló Nestor.

El dueño del club precisó que restringirán las entradas de grupos juveniles hasta los 25 años y afirmó que siempre están por debajo del aforo de personas que pueden permitir ingresar. Señaló que el domingo pasado ingresaron 600 personas.

«Habitualmente en la etapa prepandemia llegábamos a 1800 -2000 personas. Nosotros decidimos cortar cuando el número alcanza las 600», sostuvo Néstor.

Néstor afirmó que al estar en este contexto de pandemia han decidido parar y explicó que no hay razones que justifiquen una sanción. «Desde nuestro punto de vista no hay razones para una sanción porque nosotros mismos tomamos la iniciativa de reducir la cantidad de personas y lo que sucedió en el río no nos podemos hacer cargo».

En relación a estas medidas, Arrua aplaudió las medidas adoptadas por el club y señaló que estas situaciones permiten afinar ese tipo de iniciativas como el de las congeladoras. «Me parece que son medidas que buscan el cuidado del producto turístico del Club del Río y dónde pueden controlarse».

Añadió que la situación sucedió con la gente que va a hacer el full day en el club y ese es el flujo de personas que debe controlar.

Coincidió el Intendente y explicó que más allá del buen trato que tengan con los empresarios, «debemos buscar la manera de llevar el sector adelante» y aclaró que las personas involucradas no eran oriundos de su localidad.

«Se falló en una situación para la cual nadie estaba preparado y seguramente después de esto surgirán otras situaciones que ni uno de nosotros está pensando que podría ocurrir. Es una situación dinámica y las medidas se toman como tal y a lo mejor la medida que tomamos hoy quizá más adelante no sirva y debemos trabajar en situaciones para las que nadie está preparado», afirmó Peralta.

Trabajo interconectado

En relación a las fotos de personas en la playa del club, el empresario indicó que la playa tiene una vasta extensión de 9 hectáreas lo que sí permite el ingreso de mucha gente.

Sostuvo que las imágenes que tomaron de la playa en el que se veía un conglomerado de gente tenía la intención de mostrar esa idea y que las fotos que él vio no demostraban un aglomeramiento tan grande de personas. «Te aseguro que en un supermercado hay mucho más amontonamiento de gente o en el centro de Posadas».

Al ser consultado sobre si tienen algún tipo de autocrítica, sostuvo que el hecho de controlar el ingreso de conservadores es una forma de autocrítica pues sostiene que se les dio el protocolo escrito, «pero cuando calientan el pico no razonan y hacen ruido y estamos cortando eso».

Señaló que estuvieron colaborando para los controles y reconoció que las personas que vinieron del bote, algunos descendieron en la bajada del club y que eso sí está permitido, pero informó que se reunieron con el jefe de la Prefectura para mejorar los controles.

«Una embarcación que tiene capacidad para cuatro personas puede llevar solamente tres y una que tenga capacidad para 10 o 15 personas puede llevar como máximo cuatro y eso no sucedió con las embarcaciones que vinieron ni con el yate que tenían más de 10 personas (…) si navegan por el río yo no puedo hacer nada, solo Prefectura puede hacerlo», cuestionó.

