Iguazú: IMAS atribuye el desabastecimiento de agua a los “enganchados”y trabaja en el equipo de bombeo para mejorar la presión

A pesar de que este año los hoteles están vacíos y por este motivo el consumo en la ciudad es menor que en otros momentos, más de ocho barrios de Puerto Iguazú no tienen agua.

Juntar dos o tres bidones por la poca presión de las canillas, reutilizar el agua del lavarropas para el baño o la limpieza del hogar y olvidarse de lavar las veredas, el patio o el auto y menos aún cargar una pileta, son situaciones que sufren vecinos de Puerto Iguazú hace más de una semana. El aumento de las temperaturas y la falta de lluvias elevan la necesidad del consumo y con ella, la irritabilidad de los usuarios al no poder acceder al líquido vital.

Desde el Instituto Misionero de Aguas y Saneamiento (IMAS) de Puerto Iguazú aseguraron que se encuentran cambiando un equipo de bombeo de 150 Hp a otro con una potencia de 250 HP. “Los equipos de 250 HP nos dan alrededor de 400 metros cúbicos de agua por hora, lo que duplica la capacidad del equipo actual” explicó Iván Escobar, Jefe Técnico de IMAS. Lo que se reflejará, al finalizar este recambio, en un aumento del caudal de agua y mayor presión en las instalaciones.

A pesar de que se vive un momento particular en la ciudad con la ausencia del turismo a causa de la pandemia del Covid-19, que reduce a menos de la mitad el consumo habitual del líquido vital, los problemas de abastecimiento no cesaron. En referencia a este hecho Escobar puntualizo que: “Desde que empezó la pandemia estuvimos trabajando con (potabilizando) 700 metros cúbicos por hora con la toma del Iguazú y del arroyo Mbocay. Con eso nos sirvió para abastecer a toda la ciudad que no contaba con Turismo. Lo que pasó es que aumentó la demanda por el inicio de los calores. Entonces nos vemos obligados a hacer un recambio de la bomba para cubrir esa demanda”.

También el Jefe Técnico de IMAS se refirió a las conexiones clandestinas, que se realizan en las zonas de barrios periféricos que no están regularizados y por lo tanto no pueden acceder al servicio de manera formal, las cuales se ejecutan de mala manera y con materiales de mala calidad, puntualizando que: “Las conexiones clandestinas le quitan mucha presión a la cañería, entonces en momentos de alta demanda, hay lugares o zonas altas donde se terminan quedando sin ingreso de agua. Ese más o menos es el problema”.

En la ciudad de las cataratas el desabastecimiento del agua parece no tener fin y la solución que muchos vecinos encuentran es la de tener un pozo en su casa para poder satisfacer esta necesidad. Esta alternativa también es utilizada por comisiones vecinales de barrios más alejados del centro, como Cataratas o 25 de mayo quienes tienen agua a través de perforación lo cual les permite contar con el líquido en sus hogares. En este momento, quienes no reciben el servicio, se abastecen con camiones de agua que brindan desde la municipalidad pero esta ayuda no logra cubrir toda la demanda.

Condiciones de abastecimiento

Es desde el río Iguazú que IMAS extrae el agua para potabilizarla, las bajantes históricas, debido a la sequía, suma un problema más a la cuestión en Puerto Iguazú. Iván recordó que: “Cuando empezó la pandemia el río toco los niveles mínimos de 4 metros, hoy en día fluctúa entre 8 o 9 (metros). Lo normal, lo que veníamos trabajando hace rato, es de 12 a 14 metros. Para afrontar una eventual bajante como la que se dio tenemos los sistemas de balsas, con las que podemos llegar a mitigar eso”.

Por hora se potabilizan entre 700 y 750 metros cúbicos de agua que representan 700 mil litros por hora que se distribuyen en la ciudad. Con el recambio de la bomba, se aumentará a 950 metros cúbicos por hora lo que representa casi un 30% más de distribución. Durante los dos o tres días que dure el trabajo de recambio, la presión estará reducida y se sentirá más en las zonas altas donde se recomienda almacenar el líquido a la altura del suelo, ya que la presión no permitirá que el agua suba a los tanques.

La planta esperada

Consultado sobre la planta potabilizadora que se está construyendo en el Barrio Las Leñas, y que permitirá un mayor abastecimiento para los barrios más alejados del centro,Escobar aclaró que: “Esa obra está a cargo del IPRODHA. Lo que sé comenzó a reactivar la obra y el otro día me confirmaron que para Marzo podría ser su inauguración”

Desde la institución se recuerda a los vecinos de Puerto Iguazú, cuidar el agua, evitar el desperdicio y solidarizarse con quienes no tienen acceso al servicio.

RC-EP